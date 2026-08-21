Sénégal: Fortes pluies - Gossas sous 94 mm, Dakar secoué par des rafales de 80 km/h, selon l'Anacim

Plusieurs localités du Sénégal ont été touchées par de fortes pluies accompagnées de vents violents, ce jeudi, avec des cumuls importants enregistrés notamment à Gossas et Mbour, tandis que Dakar a connu de fortes rafales.

Selon le point fait par Abdoulaye Diouf, chef du Service prévisions et réduction des risques à la Direction de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim, 94 mm de pluie ont été relevés à Gossas, alors que plus de 60 mm ont été enregistrés à Mbour.

À Dakar, les vents ont atteint des rafales de 80 km/h, provoquant par endroits des chutes d'arbres et l'arrachement de toitures.

Ces conditions météorologiques témoignent de l'intensité des intempéries enregistrées dans plusieurs zones du pays au cours de cette journée.

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Des orages et pluies sont également attendus cet après-midi et durant la nuit dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Les régions de Kédougou et Tambacounda pourraient également être concernées.

Dans le Centre, des nuages denses accompagnés de pluies sont prévus cet après-midi et en soirée sur Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Fatick et Kaolack.

Sur le plan des températures, la couverture nuageuse devrait contribuer à maintenir un temps relativement doux sur l'ensemble du pays.

Les services météorologiques poursuivent le suivi de la situation afin d'anticiper les éventuelles évolutions des conditions atmosphériques et de contribuer à la prévention des risques liés aux fortes pluies et aux vents violents.