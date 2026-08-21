Sénégal: Saint-Louis - 31 nouveaux logements sociaux lancés à Ngallèle

20 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

La Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) a lancé la troisième phase de son programme de logements sociaux à Ngallèle, à Saint-Louis. Trente et une villas de type « Diariatou » et « Khadidja », bâties sur des parcelles de 200 m², sont prévues. Le programme vise à faciliter l'accès à la propriété pour les ménages sénégalais, y compris ceux de la diaspora.

Après les deux premières phases, la SN HLM poursuit son programme de logements sociaux à Saint-Louis. Le directeur général de la société, Pape Abdourahmane Dabo, s'est rendu à Ngallèle pour lancer officiellement la troisième phase, en présence du gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall. Avant le lancement du nouveau chantier, les deux responsables ont visité les logements déjà réalisés.

Le gouverneur s'est félicité de la qualité des constructions et des commodités proposées. « Nous avons constaté l'érection sur ce site de logements de qualité, de grandes villas bâties sur des surfaces assez intéressantes, avec toutes les commodités et des matériaux de qualité », a-t-il déclaré. Cette troisième phase prévoit la réalisation de 31 villas de type Diariatou et Khadidja.

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Les logements sont construits sur des parcelles de 200 m² et proposés à des prix annoncés entre 34 et 39 millions de francs CFA hors taxes. Leur acquisition est prévue sous le régime de la location-vente, avec des échéances pouvant s'étaler sur 15 à 25 ans. Pour Pape Abdourahmane Dabo, ce mécanisme doit permettre à des ménages disposant de revenus moyens d'accéder progressivement à la propriété. Le programme cible notamment les Sénégalais ayant un revenu mensuel d'au moins 400 000 francs CFA.

« La vision, c'est un Sénégalais, un toit », a-t-il souligné, précisant que le dispositif est également ouvert aux Sénégalais de la diaspora. La réalisation du projet a été confiée à l'entreprise Delta, à l'issue d'un appel d'offres. Le directeur général de la SN HLM se dit confiant quant à la capacité de l'entreprise à respecter les délais prévus. Les travaux doivent s'achever dans un délai prévisionnel de huit mois.

Le gouverneur Al Hassan Sall a, pour sa part, appelé à maintenir cette dynamique et à respecter les engagements pris. Il rappelle que l'accès au logement à des prix raisonnables constitue une orientation importante des politiques publiques. « L'objectif essentiel, c'est de les faire dans des délais records, dans un temps raisonnable », a-t-il insisté. Au-delà des chiffres et des délais, cette nouvelle phase porte l'espoir de nombreuses familles à la recherche d'un logement décent.

À Ngallèle, les futures villas doivent ainsi contribuer à transformer progressivement le rêve d'un « toit » en réalité pour leurs futurs occupants.

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