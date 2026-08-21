Afrique: Sénégal-Unicef - De nouvelles pistes de collaboration autour du capital humain

Le Sénégal et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) entendent renforcer leur partenariat autour du développement du capital humain, conformément aux orientations de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Cette volonté a été réaffirmée, jeudi à Dakar, lors d'une audience accordée par le Premier ministre, Ahmadou Al Amine Lo, à Mme Hannan Sulieman, Directrice générale adjointe de l'Unicef, chargée de la gestion de la Maison des Nations Unies à Diamniadio.

Les échanges ont porté sur les nouvelles pistes de collaboration entre le Sénégal, l'Unicef et, plus largement, le système des Nations Unies, avec un accent particulier sur le développement du capital humain, considéré comme un levier essentiel de la transformation économique et sociale du pays.

L'Éducation et la Formation professionnelle constituent déjà des axes prioritaires du partenariat entre le Sénégal et l'Unicef. Les deux parties ont relevé les réalisations enregistrées dans ces secteurs et exprimé leur volonté de consolider les acquis et d'approfondir la coopération.

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Le renforcement des capacités de structuration des départements ministériels a également été identifié comme un nouvel axe de collaboration. Il s'agit notamment de contribuer à une meilleure organisation et à une plus grande efficacité de l'action publique.

La rencontre a aussi permis d'aborder le déménagement du système des Nations Unies à Diamniadio, conformément à l'agenda convenu entre les différentes parties.

La délégation de l'Unicef a, par ailleurs, salué le rôle du Sénégal dans la promotion du multilatéralisme et dans le renforcement de l'intégration sous-régionale.