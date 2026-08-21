Afrique: Tottenham réclame 25 M€ pour Pape Matar Sarr, Galatasaray propose 18 M€

L'avenir de Pape Matar Sarr à Tottenham pourrait s'écrire loin de Londres.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, les Spurs ont rejeté une première offre de 18 millions d'euros formulée par Galatasaray pour le milieu de terrain sénégalais. Le club anglais réclamerait au moins 25 millions d'euros pour envisager son départ.

Cette position traduit aussi la valeur que Tottenham continue d'accorder au joueur, mais elle n'empêche pas l'hypothèse d'un transfert de prendre de l'épaisseur. Arrivé en 2021 en provenance du FC Metz, Pape Matar Sarr n'a jamais véritablement réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans la durée.

Une concurrence devenue très forte

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La situation s'est encore compliquée avec les mouvements opérés par Tottenham dans l'entrejeu. Les Spurs ont notamment renforcé leur milieu Sandro Tonalité de Newcastle et le Brésilien Mateus Fernandes, en provenance de West Ham, ajoutant de nouveaux profils à un secteur déjà particulièrement fourni.

À cela s'ajoute la présence de joueurs déjà installés dans l'effectif, ce qui réduit considérablement les possibilités pour l'international sénégalais. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi ne semble pas compter sur Pape Matar Sarr, qui ne figurerait pas dans ses plans pour la saison à venir.

Pour le joueur de 23 ans, un départ pourrait donc représenter bien plus qu'un simple changement de club. Il pourrait être l'occasion de retrouver du temps de jeu, de la confiance et surtout un rôle plus important dans une équipe qui lui accorderait davantage de responsabilités.

Cette perspective arrive également à un moment important de la carrière de Pape Matar Sarr. Sa dernière saison, jugée trop terne, n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Or, la concurrence est également forte en équipe nationale du Sénégal surtout avec l'arrivée de Patrick Viera qui va redistribuer les cartes.

À l'approche des prochaines échéances internationales, le milieu de terrain doit donc rapidement retrouver son meilleur niveau. Une saison avec peu de temps de jeu à Tottenham pourrait fragiliser davantage sa situation chez les Lions.