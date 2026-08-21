Sénégal: Des agents du ministère des Télécommunications outillés

Le ministère des Télécommunications et du Numérique a organisé, le mardi 18 août 2026, une session de formation de trois jours au profit des points focaux relevant de son département sur la budgétisation sensible au genre. L'objectif est de mieux intégrer cette réalité dans la planification et la mise en oeuvre des politiques publiques.

Le ministère des Télécommunications et du Numérique tient, du mardi 18 au jeudi 20 août 2026, un atelier de renforcement de capacités sur la budgétisation sensible au genre dans la chaîne Planification, programmation, budgétisation et suivi évaluation (Ppbse), au profit des points focaux de son département. Pour Aminata Niang Diagne, conseillère technique audit département, cette formation vise à renforcer les compétences des participants et à intégrer la dimension genre dans l'élaboration des documents de planification et de budgétisation, afin de leur permettre de mieux s'approprier les enjeux du développement de la budgétisation axée sur le genre.

Au terme des trois jours, elle espère que les participants « pourront mieux élaborer les documents de planification et de budgétisation des programmes du département, tenant compte l'aspect genre dans la définition des politiques publiques et dans les retombées des projets ».

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Selon elle, le ministère souhaite que les projets bénéficient autant aux hommes qu'aux femmes dans le secteur public, particulièrement dans celui des télécommunications et du numérique. « C'est une approche qui ne prend pas tout son sens et qui n'est pas forcément bien comprise par les différents acteurs, parce qu'ils pensent peut-être que, dans le secteur des télécommunications, il n'y a pas de divergence dans les rapports entre l'homme et la femme.

Mais aujourd'hui, l'inclusion des femmes, surtout dans le domaine numérique, est bénéfique pour leur développement », a souligné Mme Diagne.