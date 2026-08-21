Sénégal: Visite médicale ratée à la Lazio - Bamba Dieng joue son avenir à l'Étoile Rouge

Alors qu'il semblait tout proche de s'engager avec la Lazio Rome, l'attaquant sénégalais ne rejoindra finalement pas le club italien.

Selon Gianluca Di Marzio, le joueur a échoué à sa visite médicale effectuée ce jeudi à Rome. Des problèmes au genou auraient notamment été relevés lors des examens.

Une nouvelle désillusion pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui avait pourtant rejoint la capitale italienne avec l'espoir de finaliser son arrivée à la Lazio. Quelques heures seulement après l'échec de cette opération, une nouvelle piste s'est ouverte : celle de l'Étoile Rouge de Belgrade.

Une nouvelle chance en Serbie

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D'après les informations de Santi Aouna de Footmercato, Bamba Dieng doit prendre la direction de Belgrade et passer une nouvelle visite médicale ce vendredi 21 août. L'attaquant sénégalais pourrait ensuite s'engager avec l'Étoile Rouge, à condition, évidemment, de satisfaire aux examens médicaux.

Une condition qui constitue désormais le principal point d'interrogation du dossier. Car après le nouvel épisode de Rome, cette visite médicale sera forcément scrutée avec une attention particulière. Le joueur devra convaincre le staff médical du club serbe que son état physique lui permet de poursuivre sa carrière dans de bonnes conditions.