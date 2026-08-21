Sénégal: Excision - Le collectif Dafadoy apporte son soutien aux féministes maliennes

Le collectif Dafadoy apporte son soutien aux organisations féministes maliennes mobilisées contre une campagne favorable aux mutilations génitales féminines (MGF), notamment l'excision. Dans un communiqué, le collectif salue « le courage et la détermination » des militantes engagées pour dénoncer cette campagne.

Pour Dafadoy, la lutte contre les mutilations génitales féminines dépasse la seule question de la pratique. Elle constitue un combat pour « la dignité, l'intégrité physique et l'avenir de chaque fille », souligne le collectif, qui appelle à porter cette lutte « avec responsabilité, conviction et engagement ».

L'organisme multiacteurs contre les violences faites aux femmes et aux enfants dénonce également toute tentative d'intimidation ou de stigmatisation visant les personnes et organisations engagées dans la défense des droits humains. « À toutes les militantes, féministes, défenseures des droits des femmes et organisations engagées au Mali : vous n'êtes pas seules », affirme-t-il.

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Dans son communiqué, Dafadoy réaffirme ainsi son soutien aux actrices maliennes engagées contre les mutilations génitales féminines. « Défendre les femmes n'est pas un crime », insiste le collectif, avant de conclure : « Dire non à l'excision, c'est choisir la vie, la dignité et la protection. »

Cette prise de position intervient alors que la question des mutilations génitales féminines continue de susciter de vifs débats au Mali, où des organisations de défense des droits des femmes dénoncent régulièrement les conséquences de ces pratiques sur la santé, l'intégrité physique et les droits des filles et des femmes.