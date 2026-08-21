Sénégal: Gamou - La Direction générale des ICS en visite à Tivaouane et Ndiassane

20 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

À quelques jours de la célébration du Gamou, prévue le mardi 25 août, le Directeur général des Industries chimiques du Sénégal (ICS), M. Mama Sougoufara, accompagné d'une délégation, a effectué une série de visites de courtoisie à Tivaouane et à Ndiassane. Ces déplacements s'inscrivent dans une tradition de proximité et de dialogue entretenue par la Direction générale des ICS avec les autorités religieuses et les communautés du département de Tivaouane.

À Tivaouane, M. Mama Sougoufara a été reçu, mercredi, au nom des ICS, par Serigne Babacar Sy Abdou. Cette rencontre a été l'occasion de renouveler les liens de considération, de respect et de proximité qui unissent l'entreprise à la cité religieuse. Elle intervient dans un contexte particulier, marqué par les préparatifs du Gamou, événement majeur de la vie religieuse et sociale du Sénégal.

À Ndiassane, la délégation a été reçue par Cheikhal Khalifa Kounta, porte-parole du Khalife général de la Qadiriyya.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette démarche revêt une importance particulière pour les ICS, dont les activités industrielles sont historiquement et géographiquement étroitement liées au département de Tivaouane. L'entreprise constitue, en effet, l'un des principaux acteurs industriels du territoire et contribue de manière significative à son dynamisme économique et social.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.