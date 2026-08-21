Sénégal: Gamou - La Direction générale des ICS en visite à Tivaouane et Ndiassane

À quelques jours de la célébration du Gamou, prévue le mardi 25 août, le Directeur général des Industries chimiques du Sénégal (ICS), M. Mama Sougoufara, accompagné d'une délégation, a effectué une série de visites de courtoisie à Tivaouane et à Ndiassane. Ces déplacements s'inscrivent dans une tradition de proximité et de dialogue entretenue par la Direction générale des ICS avec les autorités religieuses et les communautés du département de Tivaouane.

À Tivaouane, M. Mama Sougoufara a été reçu, mercredi, au nom des ICS, par Serigne Babacar Sy Abdou. Cette rencontre a été l'occasion de renouveler les liens de considération, de respect et de proximité qui unissent l'entreprise à la cité religieuse. Elle intervient dans un contexte particulier, marqué par les préparatifs du Gamou, événement majeur de la vie religieuse et sociale du Sénégal.

À Ndiassane, la délégation a été reçue par Cheikhal Khalifa Kounta, porte-parole du Khalife général de la Qadiriyya.

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Cette démarche revêt une importance particulière pour les ICS, dont les activités industrielles sont historiquement et géographiquement étroitement liées au département de Tivaouane. L'entreprise constitue, en effet, l'un des principaux acteurs industriels du territoire et contribue de manière significative à son dynamisme économique et social.