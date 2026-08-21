Sénégal: Le 3FPT présente son dispositif d'intervention à Thiénaba et Tivaouane

À l'approche du Gamou 2026, le Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), Souleye Kane, a effectué, mercredi 19 août, une visite à Thiénaba et Tivaouane. Au menu : présentation des orientations du 3FPT et échanges avec les autorités religieuses sur le renforcement de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes.

À Thiénaba, la délégation a été reçue par le Khalife général, Baye Serigne Assane Seck. Au cours de l'audience, le guide religieux a salué la démarche du nouveau directeur général et lui a exprimé son soutien dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités.

Souleye Kane a, pour sa part, remercié le Khalife pour son accueil. Il a également rappelé les relations qui le lient à la cité religieuse, notamment à travers le projet « Un talibé, un métier », dont Thiénaba avait bénéficié avant sa nomination.

Le responsable a profité de cette rencontre pour solliciter des prières en faveur de la réussite de sa mission, avec un accent particulier sur le développement de la formation professionnelle et technique et l'insertion des jeunes.

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Des orientations présentées à Tivaouane

À Tivaouane, la délégation du 3FPT a été accueillie par Serigne Moustapha Sy Al Amine et son frère, Serigne Sidy Ahmed, fils du défunt Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.

Les échanges ont notamment porté sur les missions du 3FPT et les orientations envisagées pour renforcer la formation professionnelle et technique dans les foyers religieux.

Cette démarche intervient à quelques jours du Gamou de Tivaouane, prévu le 25 août. Elle s'inscrit dans la volonté du 3FPT de renforcer ses relations avec les cités religieuses et de développer des mécanismes permettant aux jeunes qui y évoluent d'accéder davantage aux dispositifs de formation et d'insertion.