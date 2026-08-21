Sénégal: Linguère - Quatre jeunes arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic d'ecstasy

Le commissariat urbain a procédé à l'interpellation de quatre individus, domiciliés dans la commune, pour association de malfaiteurs, détention et usage de drogue (ecstasy). Les nommés Khadim Thiam (21 ans), Ousmane Diagne (18 ans), Fallou Guèye (22 ans) et Mademba Ndiaye (21 ans) ont été arrêtés dans une maison sise au quartier Diallou Rail, à la suite d'une dénonciation anonyme. L'opération a permis de saisir sept pilules d'ecstasy sur Khadim Thiam, supposé être l'un des principaux fournisseurs de cette drogue dans la ville.

En effet, ses complices auraient joué des rôles d'hébergeur, d'entremetteur et de coursier, tandis que Fallou Guèye figurait parmi les clients réguliers.

Les suspects sont désormais placés en garde à vue au commissariat de ladite localité. En définitive, une enquête a été ouverte, notamment pour identifier la filière d'approvisionnement et déterminer l'ampleur du trafic.