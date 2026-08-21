Afrique: AfroBasket U18 - Les Éléphanteaux sacrés rois d'Afrique célébrés en héros à la Primature

Couronnés champions d'Afrique à domicile, les U18 ivoiriens ont été honorés ce jeudi 20 août à la Primature. Le Président Alassane Ouattara leur a accordé une enveloppe de 200 millions de FCFA.

La Côte d'Ivoire a célébré ses nouveaux champions d'Afrique. Sacrés au terme de la 26e édition de l'AfroBasket U18 Hommes, disputée du 5 au 16 août 2026 en Côte d'Ivoire, les Éléphanteaux ont été reçus, ce jeudi 20 août, à l'Auditorium de la Primature pour une cérémonie d'hommage et de distinction nationale.

Présidée par Adjé Silas Metch, ministre des Sports, représentant le Vice-Premier ministre Téné Ibrahima Ouattara, la cérémonie a rassemblé les principaux acteurs de l'écosystème sportif ivoirien, notamment les dirigeants de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB), les athlètes et leur encadrement.

200 millions de FCFA pour les champions

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Le moment fort de cette cérémonie a été l'annonce d'une récompense exceptionnelle du Président de la République, Alassane Ouattara. En reconnaissance de leur performance, le Chef de l'État a accordé une enveloppe globale de 200 millions de FCFA aux Éléphanteaux et à la FIBB. Selon les informations communiquées lors de la cérémonie, cette somme a été directement virée sur les comptes de la Fédération.

Un geste qui vient saluer un sacre obtenu au terme d'un parcours victorieux et qui traduit la volonté des pouvoirs publics d'accompagner les performances du sport ivoirien.

Une moisson de distinctions

La reconnaissance nationale s'est également traduite par plusieurs décorations. Moussa Diarra, président de la FIBB, et Stéphane Konaté, entraîneur principal, ont été élevés au grade de Commandeur dans l'Ordre du Mérite ivoirien.

Quatre joueurs ont, pour leur part, été faits Officiers dans l'Ordre du Mérite sportif ivoirien, tandis que 17 athlètes et membres du staff ont reçu la distinction de Chevalier dans l'Ordre du Mérite ivoirien.

Prenant la parole, Moussa Diarra a salué la vision du Président de la République et exprimé sa gratitude au Premier ministre pour son soutien constant à la Fédération. Il a également transmis les salutations du Chef de l'État par l'intermédiaire du ministre des Sports.

« Porter l'Orange, le Blanc et le Vert »

Pour Adjé Silas Metch, ce sacre est loin d'être le fruit du hasard. Il constitue l'aboutissement d'un « long et patient travail ». Le ministre a également souligné la place croissante du sport dans le rayonnement international de la Côte d'Ivoire.

« Sous le magistère du Président Alassane Ouattara, le sport ivoirien est devenu un pilier de notre diplomatie d'influence et un vecteur de cohésion nationale », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage aux jeunes champions : « La Côte d'Ivoire tout entière vibre à l'unisson de votre triomphe. Vous avez rappelé au monde ce que signifie porter l'Orange, le Blanc et le Vert. »

En remportant l'AfroBasket U18 à domicile, la Côte d'Ivoire signe ainsi une nouvelle performance majeure sur la scène continentale. Un succès qui conforte également son ambition de s'affirmer comme l'une des capitales africaines du basketball.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, avec des vivats en l'honneur de la Nation ivoirienne et du sport national.