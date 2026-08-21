Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Raymond Bohoussou propose de formaliser l'activité

La lutte contre l'orpaillage clandestin est devenue une préoccupation nationale. Face aux effets dévastateurs de ce phénomène, Raymond Bohoussou, expert-consultant minier et président de l'Ong Agir pour l'environnement dans les industries extractives, entend apporter sa contribution au débat.

Dans une déclaration diffusée le jeudi 20 août 2026, l'expert a formulé plusieurs propositions à l'endroit de l'État. Selon lui, la répression, à elle seule, ne saurait mettre fin à l'orpaillage clandestin. Pour cet ingénieur géologue, les exploitants artisanaux qui n'opèrent pas dans des zones interdites devraient plutôt être encadrés et leurs activités suivies par les pouvoirs publics.

« Dans ce cas, l'État encadre les orpailleurs et leur délivre des cartes afin qu'ils soient fichés. Ce qui va les contraindre à respecter les normes prescrites », explique Raymond Bohoussou.

Pour l'expert, une telle démarche permettrait notamment d'améliorer la traçabilité de l'or produit dans le pays et de permettre à l'État de percevoir les taxes liées aux activités d'exploitation aurifère artisanale. La formalisation de cette activité pourrait également contribuer à prévenir la recolonisation des sites ayant fait l'objet d'opérations de déguerpissement.

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Des états généraux de l'activité aurifère

Par ailleurs, le président de l'Ong Agir pour l'environnement dans les industries extractives exhorte l'État à organiser des états généraux de l'activité aurifère. Cette rencontre devrait, selon lui, réunir l'ensemble des acteurs du secteur afin de rechercher des solutions durables aux effets néfastes de l'exploitation artisanale et semi-industrielle.

Raymond Bohoussou propose également une période de suspension des activités afin de permettre aux parties prenantes de réfléchir aux mesures à mettre en oeuvre. « Dans un délai de six mois, on peut surseoir à toutes les activités d'exploitation artisanale ou semi-artisanale afin de rechercher les solutions pour repartir sur des bases solides », suggère-t-il.

L'expert estime que la préservation des terres doit également constituer une priorité dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. « La Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole par excellence, ne peut se payer le luxe de laisser ses terres détruites par l'orpaillage », prévient-il.

À travers ces propositions, Raymond Bohoussou plaide ainsi pour une approche combinant contrôle, formalisation, traçabilité et préservation de l'environnement, au-delà des seules opérations de répression.