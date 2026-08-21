Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance de la Police nationale - L'équipe dirigeante sortante laisse 3 milliards dans les caisses

Après six années à la tête du Fonds de prévoyance de la Police nationale (Fppn), le Commissaire divisionnaire major Koffi Aminata Coulibaly quitte ses fonctions avec un bilan marqué par l'apurement des dettes, le renforcement de la couverture médicale et un solde excédentaire d'environ trois milliards de Fcfa.

Au terme de son mandat statutaire, la directrice générale sortante du Fonds de prévoyance de la Police nationale (Fppn), le Commissaire divisionnaire major Koffi Aminata Coulibaly a passé le témoin à un nouveau directeur général, le Commissaire principal Kounvolo Coulibaly le jeudi 20 août 2026 à Abidjan au terme d'une assemblée générale.

Avant son départ, elle a dressé le bilan de six années de gestion, marquées, selon les données présentées, par un redressement financier et plusieurs réformes destinées à améliorer le bien-être des fonctionnaires de police.

Une situation financière redressée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À son arrivée en 2020, l'équipe dirigeante dit avoir trouvé un fonds confronté à une situation financière difficile, avec notamment un cumul de dettes estimé à près de 12 milliards de Fcfa, contractées entre 2005 et 2020. Six ans plus tard, ces engagements auraient été entièrement apurés, aussi bien à l'égard des mutualistes que des fournisseurs et prestataires. Mieux, le Fppn affiche désormais un solde excédentaire d'environ 3 milliards de Fcfa. Une performance financière présentée comme l'un des principaux acquis de la gestion sortante et qui aurait été « saluée et certifiée sans réserve » par les mutualistes lors de l'assemblée générale bilan tenue en juillet dernier.

La santé au coeur des priorités

La prise en charge médicale constitue l'autre axe majeur de cette gouvernance. L'une des réalisations emblématiques reste la Clinique moderne La Prévoyance (Cmp), inaugurée en juillet 2025 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé.

Pensée initialement pour répondre aux besoins des policiers et de leurs familles, la structure ouvre également ses services à l'ensemble des citoyens. Dotée d'un plateau technique moderne et de plusieurs spécialités, elle ambitionne de proposer des soins accessibles, sûrs et de qualité.

Pour rapprocher davantage les soins des fonctionnaires de police, le Fppn a également conclu des conventions avec les structures sanitaires publiques à travers le pays. L'objectif est de permettre au policier de bénéficier d'une prise en charge médicale, quel que soit son lieu d'affectation. Autre innovation : l'extension de la prise en charge médicale aux policiers retraités. Une mesure qui vise à maintenir la protection sociale au-delà de la cessation d'activité.

Le « Grenier du Policier » contre les usuriers

Sur le plan social, le « Grenier du Policier » figure parmi les initiatives mises en avant par l'équipe sortante. Le dispositif permet aux policiers qui en font la demande d'obtenir un prêt instantané sur fonds propres, afin notamment de réduire leur recours aux usuriers communément appelés « margouillats ». Selon le bilan présenté, environ 200 millions de Fcfa sont ainsi prêtés chaque mois. En six ans, plus de 3 milliards de Fcfa auraient été accordés à plus de 11 000 policiers.

Le pari de l'immobilier

La gestion sortante revendique également des avancées dans le domaine immobilier. Un partenariat avec un financier-constructeur porte actuellement sur la réalisation de six immeubles de type R+5 aux Deux-Plateaux, à Cocody. Selon les termes annoncés du partenariat, le Fppn devrait bénéficier, à terme, d'un gain d'environ 1 milliard de Fcfa et de recettes annuelles supérieures à 600 millions de Fcfa.

Un autre projet doit permettre à 1 065 policiers d'accéder à un logement dans la future cité général Vagondo, sur le site d'Azaguié. Au terme de ces six années, l'équipe dirigée par le Commissaire divisionnaire major Koffi Aminata Coulibaly laisse un Fppn présenté comme financièrement assaini et doté de nouveaux instruments de protection médicale, sociale et immobilière.

Il revient désormais à la nouvelle équipe conduite par le Commissaire principal Kounvolo Coulibaly de consolider ces acquis et de poursuivre la transformation du fonds, sous le regard attentif des mutualistes.