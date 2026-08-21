Cote d'Ivoire: Campagne 'Vacances Sans Accident' - Le ministère des Transports en tournée de sensibilisation à Korhogo, Bouaké et Daloa

Lancée le samedi 15 août 2026 à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Cocody, la campagne " Vacances sans accident " s'étend à l'intérieur du pays. L'opération constitue une partie de la réponse du ministère des Transports et des Affaires maritimes face à la forte mobilité enregistrée pendant les vacances scolaires et universitaires et à la recrudescence des accidents de la circulation.

Une délégation conduite par Oumar Sacko, directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc), se rendra donc à Bouaké, Korhogo et Daloa pour aller à la rencontre des acteurs du transport. L'objectif affiché par le maroquin dirigé par Amadou Koné est clair : prévenir les accidents et tendre vers « zéro accident et zéro tué » sur les routes pendant toute la période des vacances.

Le programme démarre à Korhogo le dimanche 23 août 2026, pour se poursuivre à Bouaké le lundi 24 août 2026, et s'achever à Daloa le mardi 25 août 2026. Dans chacune de ces localités, la délégation animera une rencontre de sensibilisation avec les conducteurs et utilisateurs d'engins à deux et trois roues, les livreurs et coursiers, ainsi que les acteurs du transport urbain.

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Pour garantir le plein de succès de cette opération, les échanges verront la participation des autorités administratives, politiques et sécuritaires locales. Il est également prévu durant cette période des contrôles renforcés, des distributions de kits de sécurité et des sessions de formation aux bonnes pratiques de conduite.