Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - Une collecte de sang en hommage à une figure de la solidarité

La Fondation Nagnin a mobilisé les populations de Ferkessédougou autour d'un geste simple, mais vital : donner son sang.

Un hommage placé sous le signe de la solidarité. La Fondation Nagnin a organisé, le vendredi 14 août 2026 à Ferkessédougou, une opération de collecte de sang en mémoire de Maman Secongo Nagnin, figure locale du partage et de la solidarité, décédée en 2025.

Placée sous le thème « Un don de sang pour la vie », cette initiative a réuni le corps préfectoral, des représentants des collectivités locales, des associations, des proches de la défunte ainsi que de nombreux habitants de Ferkessédougou.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la présidente de la Fondation Nagnin, Coulibaly Kassinabin Désirée épouse Koffi, cette opération s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la défunte en faveur des personnes vulnérables. « Ce moment est bien plus qu'une simple opération de collecte de sang. Il représente un acte de solidarité, de partage et d'amour qui rassemble tout Ferké autour d'une valeur essentielle : la préservation de la vie », a-t-elle déclaré. Elle a également appelé les populations à faire du don de sang un acte régulier de solidarité. « À travers cette initiative, nous voulons encourager les populations de Ferkessédougou à donner régulièrement leur sang et à contribuer ainsi à sauver des vies », a-t-elle ajouté.

La mobilisation a été saluée par le premier adjoint au maire de Ferkessédougou, Coulibaly Bakary, ainsi que par Koffi Valentine, représentante du Centre départemental de transfusion sanguine. Ils ont insisté sur l'importance des réserves de sang pour la prise en charge des femmes en situation d'accouchement, des accidentés et des personnes souffrant notamment de paludisme ou de drépanocytose. L'opération a permis de recueillir plusieurs centaines de poches de sang, témoignant de l'adhésion des populations à cette action de solidarité.

Autour de cette initiative se sont également mobilisés le représentant du président, le représentant du Conseil régional, le commissariat, les services du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la Direction régionale de la Fonction publique, les associations ainsi que les services en charge de la Jeunesse et des Sports.

Forte de cette mobilisation, la Fondation Nagnin entend poursuivre la campagne dans différents quartiers de Ferkessédougou, mais aussi dans d'autres localités du Nord. Une manière de faire vivre, au-delà de la disparition de Maman Secongo Nagnin, les valeurs de générosité et de solidarité auxquelles elle avait consacré une partie de sa vie.