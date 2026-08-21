Cote d'Ivoire: Remise de don - L'Ong Lakota Nouvelle Vision cadeaute des orphelins

L'Ong Lakota Nouvelle Vision, en partenariat avec la mairie d'Abobo, la Fédération ivoirienne de savate boxe française, des champions du monde de la discipline ainsi que Conacce Chaplains, a comblé de joie les orphelins d'Abobo en leur offrant des kits scolaires et des vêtements.

La cérémonie de remise a eu lieu le 14 août 2026, à l'espace Alassane-Ouattara, en face de la mairie d'Abobo, en présence du 4e adjoint au maire de la commune, Dr Kpan George, représentant Mme le maire, Kandia Camara, par ailleurs présidente du Sénat.

« Votre initiative est particulièrement remarquable parce qu'elle place l'humain, la jeunesse, l'éducation, le sport et la solidarité au coeur de l'action. Votre projet ne se limite pas à un simple voyage. Il traduit une volonté de découvrir la Côte d'Ivoire, d'aller à la rencontre de ses populations et, surtout, de contribuer concrètement à leur bien-être. Envisager une visite d'orphelinat, un don de matériel, la rénovation d'une école, un échange avec la jeunesse ivoirienne, la découverte de nos traditions et une immersion dans le monde rural donne tout son sens à cette démarche », a encouragé Dr Kpan George.

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« C'est cette solidarité concrète que nous voulons encourager. La jeunesse constitue l'une des grandes priorités de l'action publique en Côte d'Ivoire. Elle représente notre avenir, mais également une force de transformation de nos sociétés. Le choix d'associer des jeunes sportifs et des champions de savate boxe française de la ville de Créteil à cette aventure est, à cet égard, particulièrement à saluer », a-t-il renchéri.

Cécile Dogo, la présidente de l'Ong Lakota Nouvelle Vision, ne dira pas autre chose. « Notre action ne s'arrête pas là. Pour contribuer à bâtir cet avenir durablement, notre association a acquis un terrain d'un hectare à Lakota, afin d'y bâtir un centre d'accueil et de formation pour les jeunes filles. Nous avons posé la première pierre et lancé les travaux de fondation en janvier 2025 », a-t-elle révélé, tout en revenant sur les actions liées aux dons effectués à Abidjan et dans certains villages de Lakota.

En marge de cette cérémonie, les jeunes d'Abobo ont eu droit à un stage de savate boxe française avec les 12 champions français de cette discipline, venus à Abidjan dans le cadre de leur partenariat avec l'Ong Lakota Nouvelle Vision.