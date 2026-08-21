Sénégal: Lamine Camara frappe fort et porte Monaco

20 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Papa Abdoulaye Sy

L'AS Monaco a réussi son entrée en lice en Ligue Conférence en allant s'imposer jeudi soir sur la pelouse du Górnik Zabrze (2-3), en barrage aller de la compétition européenne.

Les Monégasques ont rapidement pris les devants grâce à Mika Biereth, buteur dès la 9e minute. Au retour des vestiaires, Lamine Camara a ensuite permis à l'ASM de faire le break. À la 51e minute, l'international sénégalais a décoché une puissante frappe lointaine qui n'a laissé aucune chance au gardien polonais.

Les locaux ont réduit l'écart sur penalty, mais Monaco a repris deux longueurs d'avance sept minutes plus tard. Paris Brunner a inscrit le troisième but monégasque de la tête, sur un centre de Stanis Idumbo.

Le Górnik Zabrze a toutefois relancé le suspense à la 74e minute, sur une frappe légèrement déviée. Les Polonais ont ensuite poussé dans les dernières minutes, sans parvenir à revenir au score. Monaco a résisté jusqu'au coup de sifflet final et s'offre ainsi une précieuse victoire à l'extérieur.

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Avec ce succès, les hommes de Filipe Luís prennent une sérieuse option avant le match retour, prévu jeudi prochain au Stade Louis-II.

Pour Lamine Camara, cette réalisation confirme son importance dans l'effectif monégasque. Le milieu de terrain sénégalais porte désormais à six son total de buts avec l'AS Monaco, toutes compétitions confondues.

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