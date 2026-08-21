Tunisie: Ministère de la Justice - 78 postes à pourvoir dans un nouveau concours

Le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'un concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de 78 agents, répartis entre 39 postes d'agents de nettoyage et 39 postes de gardiens.

Les candidats doivent notamment savoir lire et écrire et être âgés de 40 ans au maximum, outre les autres conditions prévues dans l'avis officiel du concours.

Les dossiers de candidature doivent notamment comprendre une demande adressée au ministre de la Justice, une copie de la carte d'identité nationale ainsi qu'une copie conforme du certificat de scolarité ou d'un document équivalent, en plus des autres pièces exigées.

Les candidats ayant dépassé l'âge légal sont appelés à joindre les documents justifiant les services effectivement accomplis, conformément aux conditions et procédures fixées dans l'avis du concours.

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Les épreuves débuteront à partir du 5 octobre 2026 et se poursuivront les jours suivants. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 28 août 2026.

Le ministère de la Justice invite les personnes intéressées à consulter l'avis officiel du concours et à vérifier les conditions d'éligibilité ainsi que la liste complète des documents requis avant le dépôt de leurs dossiers.