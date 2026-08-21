Tunisie - un jour férié à l'occasion du Mouled

20 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d'un jour de congé à l'occasion de la célébration du Mouled, a annoncé jeudi la présidence du gouvernement.

Le jour férié est fixé au mardi 25 août 2026, conformément aux dispositions du décret présidentiel n°223 de 2021, daté du 7 décembre 2021, relatif aux jours fériés donnant droit à un congé pour les agents publics.

Dans nos archives Chocolat périmé et additifs interdits : une importante saisie à GafsaLa mesure concerne les agents de l'État, des collectivités locales ainsi que les établissements publics à caractère administratif.

S.R

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