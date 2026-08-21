Ile Maurice: Muzaffar Lallmamode activement recherché par la FCC

La Financial Crimes Commission (FCC) a lancé des recherches pour retrouver Muzaffar Lallmamode, plus connu sous le surnom de «Muzz». Âgé de 32 ans et directeur d'une compagnie, il est activement recherché après que plusieurs perquisitions menées à son encontre au cours de la journée se sont révélées infructueuses.

L'individu, déjà connu des services de police, fait l'objet de deux enquêtes distinctes et bénéficiait jusqu'ici d'une remise en liberté sous caution. La FCC cherche désormais à procéder à son arrestation.

Blanchiment d'argent et véhicule de luxe

Le premier dossier concerne des soupçons de blanchiment d'argent. En mars dernier, les enquêteurs du Réduit Triangle avaient interpellé Muzaffar Lallmamode dans le cadre d'investigations portant notamment sur son train de vie et ses avoirs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La FCC s'intéresse particulièrement aux conditions d'acquisition d'une Ford Mustang évaluée à Rs 3,4 millions. Les enquêteurs soupçonnent que ce véhicule, ainsi que d'autres biens saisis lors de précédentes perquisitions, pourraient avoir été financés totalement ou partiellement avec des fonds d'origine criminelle.

Lors des opérations menées dans le cadre de cette enquête, des sommes importantes en espèces ainsi que des appareils électroniques avaient également été saisis.

Altercation à Grand-Baie et demande de Rs 10 millions

Parallèlement à cette enquête financière, Muzaffar Lallmamode est impliqué dans une autre affaire survenue dans la nuit du 1er au 2 mai dans une boîte de nuit à Grand-Baie.

Selon les éléments de l'enquête, alors qu'il s'était absenté pour se rendre aux toilettes, sa compagne, âgée de 36 ans, aurait été importunée par un autre client, âgé de 33 ans. Alerté par sa compagne, Muzaffar Lallmamode aurait agressé le trentenaire. Une altercation aurait ensuite éclaté sur le parking de l'établissement.

Le lendemain, une rencontre entre les protagonistes, organisée sur le parking d'un centre commercial à Bagatelle, aurait dégénéré. Muzaffar Lallmamode, qui aurait été accompagné de plusieurs personnes et aurait été en possession d'armes, aurait menacé le trentenaire et son frère. Il aurait réclamé Rs 10 millions en guise de compensation pour mettre fin au différend.

Dans le cadre de cette affaire, Muzaffar Lallmamode avait été provisoirement inculpé d'assault with premeditation et de demanding money by threat.

Il avait par la suite été libéré sous caution, avec des conditions strictes, notamment en matière de résidence. Il reste toutefois actuellement recherché par les autorités. La FCC poursuit ses recherches afin de le localiser et de procéder à son arrestation.