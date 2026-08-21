Afrique: Cinq pépites africaines à suivre cette saison en Ligue 1

Le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi 21 août, avec OM-Strasbourg au stade Vélodrome comme match d'ouverture (18h45 TU). Les 18 clubs de l'élite française n'ont pas tous terminé leur mercato, mais cette première journée sera l'occasion de découvrir de nouvelles têtes, pour certaines issues du continent africain. Focus sur cinq espoirs à (re)découvrir cette saison.

Patrick Zabi (19 ans, Côte d'Ivoire, Paris FC)

Il y a plusieurs façons d'attirer les regards sur soi. Devenir le plus gros transfert de l'histoire de son club en est une. C'est le cas de Patrick Zabi, qui a coûté 25 millions d'euros au Paris FC. Le club de la capitale l'a acheté à Reims l'hiver dernier, mais l'international espoir ivoirien (5 sélections, 1 but et 1 passe décisive) avait terminé la saison en Ligue 2. Surnommé « Zabi la Magie » en Côte d'Ivoire, ce milieu de terrain technique va désormais devoir confirmer les espoirs placés en lui. Sous les ordres de Liam Rosenior (ex-Strasbourg et Chelsea), un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, Patrick Zabi pourrait rapidement gagner en maturité.

Christ Tapé (19 ans, Côte d'Ivoire, Toulouse)

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Contrairement à Patrick Zabi, son compatriote Christ Tapé profite d'un relatif anonymat au moment de découvrir la Ligue 1. Habitué des recrutements aux airs de pari, Toulouse a déniché ce défenseur en deuxième division danoise cet été. Christ Tapé a réalisé une excellente deuxième partie de saison avec l'AC Horsens, menant son club à la montée en enchaînant les prestations propres et solides.

Son équipe n'a encaissé que trois buts sur les dix derniers matchs, tandis que Tapé, titulaire en charnière centrale, offrait une passe décisive sans prendre un seul avertissement sur la période. Il a accumulé beaucoup de temps de jeu avec Toulouse en présaison et semble s'être fait une place dans le onze des Violets. Il pourrait être l'une des belles surprises de cette saison.

Mohamed Ouédraogo (23 ans, Burkina Faso, Lyon)

L'Étalon est aussi un pari pour l'OL, contraint de sortir des sentiers battus pour recruter. Lyon est allé chercher Mohamed Ouédraogo en Autriche, à Altach. À son poste de latéral gauche, il s'est montré actif offensivement, cumulant 4 buts et 3 passes décisives en 35 matchs. Le défi sera néanmoins difficile à relever à Lyon, dans un championnat exigeant et surtout avec une concurrence féroce à son poste. Le Brésilien Vinicius Abner et l'Argentin Nicolas Tagliafico sont encore là, et Ouédraogo devra batailler fort pour son temps de jeu.

Yacine Titraoui (23 ans, Algérie, Lens)

Pas d'inquiétude pour Yacine Titraoui : il aura une place de titulaire dans le onze lensois. Après tout, l'Algérien a été recruté à Charleroi (D1 belge) pour remplacer Mamadou Sangaré, après que le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé 2026 a filé en Premier League, à Brentford. Grosse pression pour Titraoui, mais il semble avoir les épaules. Il sait être décisif (5 buts et 3 passes décisives avec Charleroi la saison dernière) et sa prestation réussie contre le PSG lors du Trophée des champions a de quoi rassurer les Sang et Or. Lui aussi peut rayonner.

Gessime Yassine (20 ans, Maroc, Strasbourg)

Il connaît déjà la Ligue 1, mais Gessime Yassine compte bien s'y faire un nom cette saison. Le jeune Marocain a fait le grand saut de la Ligue 2 vers l'élite l'hiver dernier et a déjà accumulé quelques bouts de match en Ligue 1 avec Strasbourg (12, pour une passe décisive). L'été 2026 pourrait bien tout changer pour Gessime Yassine. Il va profiter des départs (Diego Moreira à Milan, Emmanuel Emegha à Chelsea) et des blessures (Joaquin Panichelli) en attaque pour prétendre à une place de titulaire en Alsace. Même si Jacobo Ortega est arrivé du Real Madrid, le plus jeune buteur de l'histoire du Maroc en Coupe du monde a les arguments, et le talent, pour s'imposer.