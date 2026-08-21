Tunisie: Investissement dans les industries manufacturières - Les chefs d'entreprises privées pointent une légère amélioration

Les investissements dans les industries manufacturières affichent des signes d'amélioration au premier semestre 2026, selon une enquête de l'INS menée auprès de 1.085 entreprises. Si les industriels se montrent globalement plus confiants, cette évolution reste contrastée selon les secteurs, avec une nette progression des industries mécaniques et électriques et un recul du textile-habillement et du cuir et chaussures.

Les chefs d'entreprises privées opérant dans les industries manufacturières ont fait état d'une légère amélioration des investissements au cours du premier semestre 2026, et exprimé des perspectives d'évolution positives au cours du second semestre, selon un récent sondage réalisé par l'Institut national de la statistique (INS) et dont les résultats ont été rendus publics le 11 août courant.

Le sondage d'opinion avait été réalisé au mois de mai dernier auprès d'un échantillon de 1.085 entreprises opérant dans les industries manufacturières.

Une éventuelle hausse de l'indice du Solde d'opinion

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Ainsi, le Solde d'opinion (un indice dressant la différence entre l'évolution positive et l'évolution négative des investissements déclarés, variant entre -100 % et +100 %) s'est situé à 24 % au cours du premier semestre de 2026, contre 21% enregistrés au cours du deuxième semestre de 2025. L'INS se félicite d'une légère performance par rapport aux prévisions qui faisaient état de 20 % dudit Solde d'opinion.

Pour le deuxième semestre de l'année en cours, les entreprises sondées s'attendent à une amélioration des investissements à hauteur de 26 % de l'indice du Solde d'opinion. Dans sa publication, l'INS ne donne pas d'explications quant aux raisons ayant conduit à cette amélioration de la perception des investissements.

Toutefois, les 24% enregistrés au cours du premier semestre 2026 se présentent comme un record jamais atteint depuis 2020.Sur le tableau récapitulatif couvrant la période 2020-2025, les valeurs étaient, en effet, variables entre -3% au premier semestre 2020 et 21 % au cours du deuxième semestre 2025, alors qu'un pic avait été réalisé en 2011, l'indicateur du Solde d'opinion culminant à 34 %.

Cela étant, l'INS dresse certaines disparités entre les secteurs d'activité. La meilleure performance a été perçue auprès des entreprises opérant dans le domaine des industries mécaniques et électriques (IME), l'indicateur passant de 35% au cours du deuxième semestre 2025 à 48 % au cours du premier semestre 2026.

Les industries agroalimentaires stables

Moins performant, le secteur des industries de matériaux de construction, de la céramique et du verre (Mccv) a vu son solde évoluer de 10 % à 19 % au cours de la même période. Le secteur du textile habillement et cuir a enregistré une légère régression du Solde d'opinion passant de 2 % à -4 % tout comme les industries chimiques qui ont vu leur indicateur passer de 38 % à 29 %, alors que les industries agroalimentaires sont restées stables.

Concernant les projections sectorielles pour le deuxième semestre de l'année en cours, les entreprises opérant dans les IME s'attendent à une amélioration de leur indice (37 %), ainsi que celles opérant dans l'agroalimentaire (32 %). En contrepartie, les Mccv devraient tomber à 18 % au second semestre 2026 et le textile et cuir à -6 %.

Les industries chimiques devraient être stables au cours du deuxième semestre 2026, selon l'enquête de l'INS. Il est à rappeler, enfin, que les enquêtes conjoncturelles de l'INS avaient démarré en 2001. Le but consistait à mesurer l'évolution de l'investissement comme perçu par les entreprises et de tracer des projections à court terme pour évaluer les investissements selon les prévisions des industriels. Les chaînes semestrielles sont systématiquement affinées en supprimant les facteurs conjoncturels.