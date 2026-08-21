Tunisie: Transport des carburants - Une réunion prévue demain pour examiner les revendications

Les chauffeurs de camions de transport des carburants ont repris leur activité jeudi 20 août 2026, après la levée de leur mouvement de protestation à la suite de plusieurs interventions et contacts avec les parties concernées, a indiqué le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Selouane Semiri.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le responsable syndical a précisé que des représentants de la Fédération générale du pétrole avaient pris contact avec les protestataires afin d'examiner leurs revendications.

Des échanges ont également eu lieu avec le ministère de tutelle ainsi qu'avec le président-directeur général de la structure nationale chargée de la distribution des carburants, qui s'est engagé à examiner les revendications des chauffeurs.

Une réunion entre les différentes parties est prévue vendredi 21 août afin d'examiner les points soulevés par les protestataires et de rechercher des solutions aux problèmes encore en suspens.

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Cette reprise intervient après un mouvement surprise observé dans la matinée dans les zones pétrolières de Radès et de Skhira, qui avait perturbé la sortie des camions destinés à l'approvisionnement des stations-service.