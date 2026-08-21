Tunisie: Zaghouan - Six moutons morts, suspicion de peste des petits ruminants

Les services régionaux de l'élevage relevant du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Zaghouan ont effectué des prélèvements sur des moutons morts dans la zone de Dghafla, relevant de la délégation de Saouaf, afin de déterminer les causes de leur mortalité.

Cette intervention fait suite à la mort de six moutons, avec une suspicion d'infection par la peste des petits ruminants (PPR). Les échantillons prélevés ont été soumis à des analyses de laboratoire, dont les résultats sont attendus au début de la semaine prochaine.

Le troupeau concerné compte plus de 30 têtes et appartient à un commerçant de bétail qui achète des moutons dans différents marchés et régions pour les engraisser avant de les revendre. Les animaux ayant des origines différentes, les services concernés n'ont pas pu déterminer avec précision, à ce stade, la provenance des moutons morts.

Mesures préventives

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Dans le cadre des mesures de prévention, les services régionaux de l'élevage ont procédé à la revaccination des troupeaux situés à proximité, ainsi qu'à la vaccination des autres moutons du troupeau concerné.

Les animaux présentant des symptômes ont également été isolés du reste du troupeau. Le propriétaire a été appelé à respecter les mesures sanitaires nécessaires, notamment la désinfection de l'abri où sont hébergés les animaux.

Les autorités attendent désormais les résultats des analyses pour confirmer ou écarter l'hypothèse de la peste des petits ruminants et déterminer avec précision l'origine de la mortalité, rapporte Jawhara Fm.