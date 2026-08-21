Tunisie: Du côté du Parc A - Mouhib Chamekh récupérable

Le gardien clubiste, absent lors des deux derniers tests, fait sa rentrée.

En prévision de la rentrée clubiste, ce dimanche à Metlaoui face à l'ESM, Maher Kanzari s'efforce d'affiner les derniers détails tactiques, le tout en composant avec certains impondérables.

Ce faisant, s'il a dû faire l'impasse sur les tests face à l'USMA et l'ASA, le gardien international Mouhib Chamekh semble avoir dépassé ses douleurs au niveau de la cuisse et a d'ailleurs repris les entraînements.

De prime abord, il devrait tenir sa place dans les buts face à l'ESM, son ancien club,même si Yefreni se porte prêt pour partir d'entrée comme ce fut le cas la saison dernière à Métlaoui avant de sortir sur blessure.

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Jebali et Mahmoud

Les milieux Rayan Jebali et Sadok Mahmoud, tous deux âgés de 20 ans, ont quitté le rassemblement de la sélection olympique pour cause de blessures musculaires. A priori, les deux joueurs ne risquent pas gros, rien de grave.

Chawat, le bon filon !

Transféré à Ahly Benghazi cet été, l'attaquant de pointe Firas Chawat, 30 ans, a non seulement rapporté gros au CA, précisément 1,8 million de dinars, mais en plus, le buteur sortant de la Ligue 1 a récemment renoncé à un montant avoisinant les 140 000 dinars que devaient lui verser les Clubistes (sommes dues au joueur). Rappelons qu'en 2025, le CA avait activé la clause libératoire de Chawat, une somme de l'ordre de 600 000 dinars.

Au final, concernant Chawat, le club a réalisé une belle marge à la revente et a en amont tiré parti des qualités de buteur du meilleur canonnier de l'exercice écoulé. C'est ce que l'on appelle un accord « gagnant-gagnant», puisque le CA a largement bénéficié des services de l'avant-centre international tunisien.

L'expérience continentale compte

Dans la perspective des tours préliminaires de la C1 qui verra le CA débuter sa campagne avec une double confrontation face aux Maliens de Djoliba, les 5 et 12 septembre, ils ne sont pas moins de 13 joueurs à avoir évolué par le passé en compétition continentale, à savoir Meriah, Ben Ali, Zaâlouni, Aoun, Srarfi, Harzi, Chikhaoui, Zaddem, Bouguerra, Kadida, Kinzumbi, Simpara et Nkeng. Forcément, avoir un vécu continental comptera au moment d'engager le tour de chauffe de la Ligue des Champions.