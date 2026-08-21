Tunisie: Startup World Cup - Trois startups tunisiennes représenteront le pays aux États-Unis

Trois startups tunisiennes, Pwn & Patch, WaterSec et Pixii Motors, ont été sélectionnées pour représenter la Tunisie à la Startup World Cup Global Finals, qui se tiendra aux États-Unis en novembre 2026, a annoncé jeudi l'ambassade des États-Unis en Tunisie.

Les trois startups sont dirigées ou représentées par des anciens bénéficiaires de programmes du gouvernement américain, selon l'ambassade, qui a félicité Khalil Bouzemmi (Pwn & Patch), Ahmed Slim Bouakez (WaterSec) et Anis Fekih (Pixii Motors) pour leur sélection.

Cette qualification intervient à l'issue de la première édition tunisienne de la Startup World Cup, organisée dans le cadre de la 10e édition du Tunisia Digital Summit. La compétition a attiré plus de 160 candidatures, avant une sélection des startups appelées à concourir lors de la finale régionale.

Pour les trois jeunes pousses tunisiennes, cette sélection constitue une opportunité de présenter leurs solutions sur une scène internationale, mais également de développer de nouveaux contacts avec des investisseurs, des entreprises et des partenaires technologiques.

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Une compétition internationale dédiée aux startups

Organisée par Pegasus Tech Ventures, société américaine spécialisée dans le capital-risque et basée dans la Silicon Valley, la Startup World Cup est une compétition mondiale qui s'appuie sur un réseau de finales régionales organisées dans différents pays.

Les lauréats des compétitions régionales sont appelés à participer à la finale mondiale à San Francisco, où ils peuvent accéder à un important réseau international d'investisseurs, d'entrepreneurs et d'acteurs de l'écosystème technologique. La compétition met également l'accent sur les opportunités de financement, de partenariats et d'expansion internationale.

Pour l'édition 2026, la grande finale est programmée à San Francisco le 6 novembre 2026. Elle réunira les startups issues des différentes compétitions régionales autour d'un prix d'investissement d'un million de dollars.

Il convient de souligner que ce montant correspond à un investissement, et non simplement à une récompense financière versée au lauréat. Pegasus Tech Ventures présente cette enveloppe comme un investissement de 1 million de dollars destiné à accompagner le développement de la startup gagnante.

Trois startups, trois domaines d'innovation

La participation tunisienne illustre également la diversité des domaines dans lesquels évolue l'écosystème technologique national.

Pwn & Patch est positionnée dans le domaine de la cybersécurité, tandis que WaterSec, développée par Istidema.com, travaille sur des solutions liées à la gestion intelligente de l'eau. Pixii Motors, pour sa part, développe des solutions dans le domaine de la mobilité durable. Le Tunisia Digital Summit avait présenté ces trois startups comme les lauréates de la première finale régionale tunisienne de la Startup World Cup.

Au-delà de la compétition elle-même, leur participation à la finale mondiale représente ainsi une vitrine pour l'écosystème tunisien des startups et une possibilité d'accéder à des marchés, des investisseurs et des partenariats internationaux.

L'ambassade des États-Unis en Tunisie souligne d'ailleurs que cette présence tunisienne aux États-Unis doit contribuer à créer de nouvelles opportunités de partenariats et d'expansion avec des acteurs américains.

Cette sélection intervient aussi dans un contexte où la Tunisie cherche à renforcer la visibilité internationale de son écosystème entrepreneurial et à favoriser l'accès de ses startups aux marchés et aux réseaux de financement internationaux. La participation à la Startup World Cup offre, dans ce cadre, une nouvelle passerelle entre les entrepreneurs tunisiens et l'écosystème technologique américain.