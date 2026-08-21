Tunisie: Saison des pluies - 396 millions de dinars pour 29 projets de protection contre les inondations

La Tunisie accélère ses préparatifs en prévision de la saison des pluies et des éventuelles perturbations climatiques durant l'automne et l'hiver prochains. Un conseil ministériel restreint, présidé jeudi 20 août 2026 au Palais du gouvernement à la Kasbah par la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, a examiné l'état d'avancement des plans d'action et des programmes préventifs mis en place pour anticiper ces risques et en limiter les conséquences.

Parmi les principales mesures annoncées figure la poursuite de la réalisation de 29 projets destinés à protéger plusieurs villes et zones urbaines contre les inondations, pour un coût global d'environ 396 millions de dinars. Ces projets doivent être achevés au cours de l'année 2026.

Le conseil ministériel a également fait le point sur l'avancement des opérations de curage, de nettoyage et d'entretien des infrastructures hydrauliques, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des ouvrages de protection.

2.250 kilomètres de canalisations et cours d'eau curés

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Jusqu'à fin juillet 2026, les opérations de curage et de nettoyage ont porté sur 2.250 kilomètres de canalisations, d'oueds et de cours d'eau secondaires, ainsi que sur environ 62 hectares de bassins de collecte des eaux.

Les travaux se poursuivent afin d'achever le programme annuel, qui prévoit l'intervention sur près de 3.800 kilomètres de canalisations et de cours d'eau et environ 70 hectares de bassins dans les différents gouvernorats du pays.

Concernant spécifiquement les oueds, 131 kilomètres ont déjà été curés et nettoyés sur les 363 kilomètres programmés. Les interventions se poursuivent sur les tronçons restants, qui concernent 18 gouvernorats.

Le programme prévoit également l'entretien de 83 lacs collinaires, tandis que les travaux se poursuivent pour assurer la maintenance de 116 autres lacs.

Au niveau des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, 476 kilomètres de réseaux et de canaux ont été curés jusqu'à fin juillet. Les travaux se poursuivront pour achever le curage de 562 kilomètres supplémentaires.

Des interventions exceptionnelles sont également menées dans les gouvernorats de Monastir, Mahdia et Gafsa, notamment au niveau des oueds et des cours d'eau.

132 millions de dinars pour réparer les dégâts des inondations

Le gouvernement a, par ailleurs, prévu une enveloppe de 132 millions de dinars au profit de 15 gouvernorats pour traiter les dégâts provoqués par les inondations enregistrées en janvier 2026.

Les travaux sont réalisés en deux tranches. La première concerne le traitement de 120 points, pour un montant de 84 millions de dinars.

Outre les travaux de curage et d'entretien des réseaux hydrauliques, les programmes préventifs comprennent notamment l'aménagement et la maintenance des ouvrages de protection, des barrages, des lacs collinaires, des stations de pompage et des différentes infrastructures hydrauliques.

Les interventions portent également sur les routes et les pistes ainsi que sur le traitement des glissements de terrain. L'enlèvement régulier des déchets et des gravats issus des travaux de construction et de démolition, ainsi que l'élagage des arbres, font également partie des mesures préventives.

Renforcer l'alerte précoce et la coordination

À l'ouverture du conseil, Sarra Zaafrani Zenzri a souligné que la préparation à la saison des pluies devrait reposer sur une approche stratégique intégrée fondée sur l'anticipation, la planification, la préparation opérationnelle et l'intervention précoce, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed.

Elle a en outre insisté sur la nécessité de moderniser les infrastructures, de renforcer les opérations de prévention et d'assurer une maintenance régulière et continue. Le renforcement des systèmes de surveillance et d'alerte précoce, les inspections de terrain et la coordination entre les structures concernées aux niveaux central, régional et local figurent également parmi les priorités.

La cheffe du gouvernement a appelé à relever le niveau de préparation et de vigilance au regard des prévisions météorologiques et des perturbations et précipitations susceptibles de marquer les prochains mois, en accordant une attention particulière aux zones et points les plus exposés aux risques d'inondation.

Elle a aussi souligné que les défis climatiques actuels imposent de faire face à des phénomènes météorologiques plus intenses et plus variables, ce qui nécessite de renforcer les mécanismes de prévention et la capacité de l'État à anticiper et à intervenir rapidement.

Des interventions à accélérer avant le pic des pluies

À l'issue des discussions, le conseil ministériel a recommandé d'accélérer le rythme des travaux préventifs afin de les achever avant le pic de la saison des pluies.

Les différentes structures concernées devront assurer un suivi continu des travaux et effectuer des inspections de terrain précises dans les zones et ouvrages prioritaires. Le conseil a également appelé à intervenir rapidement pour remédier aux insuffisances constatées et à vérifier la disponibilité de tous les équipements, engins et moyens d'intervention.

Il a également été recommandé de classer les points noirs ainsi que les zones et infrastructures exposées aux inondations selon leur degré de priorité, et de préparer des plans d'intervention clairs.

Le gouvernement entend par ailleurs accélérer la mise à jour des plans de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours aux niveaux central, régional et local, tout en actualisant les bases de données relatives aux points à risque.

Le renforcement des systèmes de surveillance, de mesure et d'alerte précoce figure également parmi les recommandations. L'objectif est notamment d'assurer un échange rapide des données, leur analyse et une prise de décision en temps opportun.

Enfin, un mécanisme de suivi périodique devra permettre d'évaluer la mise en oeuvre des mesures décidées et de remédier rapidement aux insuffisances, tout en renforçant la coordination entre les ministères, les structures publiques et les autorités régionales et locales.

En clôture du conseil, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de mobiliser l'ensemble des structures concernées et de mettre à disposition les moyens humains et logistiques disponibles. Elle a appelé à privilégier une approche fondée sur la prévention, l'anticipation, la préparation, l'alerte précoce et l'intervention rapide face aux perturbations climatiques.