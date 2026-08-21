Madagascar: Antsiranana II - Quatre évadés poignardent leurs surveillants

Des recherches sont en cours à Antsiranana pour retrouver quatre condamnés en fuite. Deux agents pénitentiaires ont été blessés lors de leur évasion.

En corvée au camp pénal d'Andaloasy, dans la commune de Sadjoavato, district d'Antsiranana II, quatre condamnés se sont échappés mercredi vers 15 heures. Lors de leur fuite, ils ont attaqué deux agents pénitentiaires à coups de couteau.

Alertés, les gendarmes de Sadjoavato et d'Ankarongana se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux, porter secours aux victimes et organiser les recherches. Les agents blessés ont été conduits au Centre hospitalier universitaire de Tanambao, à Antsiranana, pour y recevoir des soins.

Ils ont tenté de s'opposer à l'évasion des détenus, mais ces derniers, armés de couteaux, les ont frappés avant de prendre la fuite. Ils n'ont pas réussi à s'emparer des armes des gardiens. Les autorités pénitentiaires et les gendarmes ont mobilisé les fokonolona et les communes environnantes pour dresser des barrages et renforcer les contrôles.

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Signalements

Des points de contrôle ont notamment été mis en place à Anivorano-Nord et Andrafiabe afin de contrôler les véhicules circulant en direction d'Antsiranana et d'Ambilobe.

Un avis de recherche a été lancé pour chacun des fugitifs. Le premier, Zolisy Rafanomezantsoa, âgé d'environ 22 ans, avait été condamné à trois ans de prison pour tentative de vol dans un lieu habité. Le deuxième, Velonaina, 30 ans, cultivateur domicilié à Sirama-Centre, purgeait une peine de cinq ans de travaux forcés pour vol de bovidé. Le troisième, Zafimanantsoa, âgé d'environ 24 ans, cultivateur, devait passer deux ans derrière les barreaux pour coups et blessures volontaires (CBV). Le dernier, Nihazomarina, 27 ans, également cultivateur, avait écopé de deux ans pour CBV et vol de bicyclette.

Les signalements des évadés ont été diffusés. Zolisy mesure 1,64 m, a la peau mate, un visage aux traits rectangulaires et les cheveux frisés. Velonaina mesure 1,68 m, présente une carnation hâlée, un visage allongé et des cheveux bouclés. Zafimanantsoa mesure 1,75 m, a le teint jaunâtre, le visage ovale, les cheveux crépus et porte des tatouages visibles sur le bras gauche ainsi que sur la main droite. Nihazomarina mesure 1,69 m, a la peau foncée, un visage ovale et les cheveux courts et crépus.