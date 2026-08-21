Madagascar: Fiobonana Itaosy - Un suspect de pédophilie échappe à un lynchage

Mardi 18 août, en fin d'après-midi, un jeune homme soupçonné de pédophilie a échappé à une vindicte populaire dans la commune de Fiombonana Itaosy, district d'Antananarivo Atsimondrano.

Alertés par la population qui s'apprêtait à se faire justice elle-même, les gendarmes du poste avancé d'Ankadimanga sont intervenus sans attendre et ont mis le suspect à l'abri avant de le placer en garde à vue.

Selon les témoignages recueillis, deux fillettes âgées de 10 et 6 ans auraient été approchées par ce locataire du premier étage, en état d'ivresse, qui leur aurait proposé de l'argent pour des gestes à caractère sexuel. Les enfants ont confié à leur grand-mère avoir reçu 4 000 ariary de sa part. La découverte de cette somme a éveillé les soupçons de la famille, qui a immédiatement prévenu les autorités.

Le suspect aurait résisté à la foule. En colère, certains habitants l'ont pris à partie avant que les Forces de l'ordre ne l'emmènent au poste. Il a été placé en garde à vue et interrogé pour tentative de viol. Les fillettes ont été entendues en présence de leur mère tandis que les billets remis aux enfants ont été conservés comme éléments de preuve.