Madagascar: Mahajanga reçoit les premières données sur la MPOX

Le virus Mpox a été détecté à Madagascar en décembre 2025. La ville de Mahajanga a ensuite été déclarée comme principal épicentre de la maladie.

Dans le cadre d'un projet financé par le Fonds pour les pandémies (Pandemic Fund), en partenariat avec le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), mis en oeuvre avec l'appui de l'OIM Madagascar et Comores (OIM), des données sur la mobilité humaine liée à la santé ont commencé à être collectées aux points d'entrée.

Les premières données sur la mobilité en lien avec la santé ont été officiellement présentées mardi dernier à l'hôtel Baobab Tree La Corniche, à Mahajanga, par le chef de mission de l'OIM Madagascar et Comores, Roger-Charles Evina.

Ces données ont été collectées pendant trois mois, du 2 mars au 1er juin dernier, à travers le Point de suivi des flux (FMP), dans le cadre de la Matrice de suivi des déplacements (DTM). La région Boeny constitue une importante zone de déplacement des populations. Le registre établi durant la période de collecte FMP/DTM fait état de 34 546 personnes.

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« L'OIM collecte des données sur la mobilité dans le cadre d'un projet de santé. Les séries d'activités sont menées dans le cadre du projet financé par le Pandemic Fund, selon une approche une seule santé - One Health. Les données contribuent à mieux comprendre les dynamiques de mobilité susceptibles de favoriser la propagation de certaines maladies et épidémies, telles que la Mpox et le VIH/Sida. Dans le contexte de la riposte à la Mpox, les données FMP/DTM sont particulièrement importantes pour renforcer la sécurité sanitaire nationale. Mieux comprendre les mobilités, c'est mieux savoir où concentrer les efforts de prévention. Mais les données ne suffisent pas, elles doivent se traduire en actions », a déclaré le chef de mission de l'OIM à Madagascar.

Actions renforcées

« Les données collectées permettent de mieux caractériser les flux de voyageurs enregistrés au niveau des principaux points d'entrée de la région, notamment le port international de Mahajanga, le Quai Orange, l'aéroport Philibert Tsiranana à Amborovy et la gare routière nationale Aranta. Les actions seront davantage renforcées au niveau de ces points d'entrée. Des efforts de prévention seront menés. La présentation des données va être combinée avec des actions concr ètes afin d'anticiper les risques sanitaires, préparer les interventions et renforcer la réponse aux urgences, particulièrement dans la région, foyer majeur de la Mpox. Une campagne de vaccination et de sensibilisation contre la Mpox au niveau des points d'entrée ciblés est organisée ainsi qu'un test de dépistage du VIH/Sida depuis mercredi à Mahajanga. Les capacités des agents communautaires en surveillance au niveau des frontières sont aussi renforcées », a ajouté le docteur Rivomalala Rakotonavalona, représentant de la direction régionale de la santé publique Boeny.

L'OIM appuie le gouvernement dans ses efforts de prévention et de réponse aux menaces sanitaires, notamment à travers l'utilisation des données sur la mobilité, le renforcement de la surveillance aux points d'entrée et la mise en oeuvre d'interventions sanitaires ciblées.