Madagascar: Baccalauréat - Toliara enregistre un taux de réussite de 39,21 %

Le nombre de candidats ayant décroché leur diplôme de baccalauréat a nettement chuté. L'approche « Bac Malio » instaurée par l'université de Toliara en est l'une des raisons.

Déception pour certains, acclamations pour d'autres. Sur les 29 144 candidats ayant passé les épreuves du baccalauréat dans toute l'ex-province de Toliara, 11 427 ont réussi, soit un taux de réussite de 39,21 %. À la sortie des résultats officiels hier dans la matinée dans les différents centres d'examen de la cité du soleil, des visages souriants et malheureux ont été aperçus. « Beaucoup d'entre nous n'avons pas pu passer. Le taux de réussite est trop faible, encore plus faible par rapport à l'année dernière», livre Aldine, étudiante en terminale A2 dans un collège privé de Toliara.

En 2025, le taux de réussite a été de 43,14 %, déjà en baisse par rapport à l'année 2024 qui a été de 63,01 %. Cette année, la série A2 a enregistré le plus faible taux de réussite avec 37,15 % seulement, tandis que la série C a atteint 69,09 % de réussite et la série OSE a enregistré 66,25 %. Viennent ensuite la série A1 (59,95 %), la série L (55,05 %), la série D (39,24 %), la série S (38,07 %). L'enseignement technique a enregistré un taux de réussite très satisfaisant de 71,10 %.

Mesures

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La benjamine des candidats de cette année, âgée de 10 ans, a décroché son diplôme de baccalauréat série A2 avec une moyenne générale de 11/20. Le doyen des candidats, âgé de 60 ans, officiellement inscrit, n'est pas venu passer les épreuves le 20 juillet dernier.

Depuis l'année dernière, l'université de Toliara prône l'approche « Bac Malio ». Un terme en dialecte local signifiant « propre » et « transparent ». « L'examen du baccalauréat dans toute l'ex-province de Toliara sera cerné de mesures de lutte contre toutes formes de fraudes. Nous appliquons la tolérance zéro sur toute tentative de fraudes et de corruption », a averti le président de l'université de Toliara, Francis Veriza. Depuis l'année dernière, ces mesures concernent la fouille des sacs des candidats à chaque début d'épreuve, allant jusqu'à n'emmener en salle que stylos, carte et convocation.

En brousse, des parents d'élèves vont jusqu'à menacer des chefs de centre pour que leurs enfants puissent passer des épreuves et faire en sorte qu'ils obtiennent leur diplôme de baccalauréat. Il y a quelques années, des candidats fictifs ont grossi le nombre officiel réel, dérangeant ainsi tout le déroulement des épreuves.

Du côté des enseignants, l'année dernière a été marquée par du commerce de sujets vendus jusqu'à un million cinq cent mille ariary à des candidats. Aussi, cette année, les mesures ont-elles été beaucoup plus renforcées. Soixante-quinze candidats passeront en conseil de discipline. La note de délibération a été fixée à 9,75/20. Toutefois, un petit hic a été dévoilé : la liste des candidats admis avec les notes a fuité 12 h avant la sortie définitive officielle des résultats hier 20 août.