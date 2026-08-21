Algérie: Intégration de six nouveaux services numériques relatifs au secteur de l'énergie

Alger — Le Haut-Commissariat à la numérisation (HCN) a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'intégration de six nouveaux services numériques relatifs au secteur de l'énergie, via le portail national des services numériques, en coordination avec le ministère de l'Energie et des Energies renouvelables.

"En application des hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à élargir l'offre de services numériques via le portail national des services numériques et à renforcer l'interopérabilité entre les secteurs, six nouveaux services numériques relatifs au secteur de l'Energie et des Energies renouvelables ont été intégrés au portail", précise le HCN.

Ces nouveaux services numériques comprennent notamment E-SANED, relevant de la commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), une plateforme numérique dédiée au traitement des demandes de délivrance des autorisations d'exploitation et des déclarations relatives aux installations de production d'électricité, le service "Fatourati" permettant de simuler la facture d'électricité et de gaz, à partir des données de consommation, à titre indicatif, et le service de paiement électronique de Sonelgaz, permettant aux clients de régler leurs factures d'électricité et de gaz en ligne, à l'aide d'une carte bancaire ou de la carte EDAHABIA de manière simple et rapide.

Il s'agit en outre du service "e-Taqaty" de Sonelgaz, une plateforme numérique permettant aux clients de consulter leurs informations, de suivre leurs demandes et d'effectuer les différentes démarches à distance.

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La liste comprend également le service "ILTIMESS", une plateforme numérique dédiée au traitement des recours introduits par les citoyens auprès de la CREG, avec la possibilité de suivre l'état de leurs dossiers en ligne, et le service "E-Tarcheed" qui s'inscrit dans le cadre du programme national de la gestion de l'énergie, permettant le suivi et exécution des procédures et des projets liés à l'efficacité énergétique et à la rationalisation de la consommation de l'énergie.

L'intégration de ces nouveaux services numériques s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du HCN visant à élargir l'offre de services numériques via le portail Dzair Digital Services, afin "d'accélérer la transition numérique et de consolider l'accès unifié aux services publics de manière plus simple, plus rapide, plus efficace et plus proche du citoyen", conclut le communiqué.