Algérie: Le groupe Saidal entame la remise en service des lignes de production de l'ex-HUP Pharma à Constantine

Alger — Le groupe public Saidal a entamé la remise en service progressive des lignes de production de l'ancienne entreprise HUP Pharma à Constantine, dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités de production nationales et à garantir la continuité de l'approvisionnement du marché en médicaments essentiels, indique un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique.

Conformément aux orientations du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, le Directeur général du groupe Saidal, Younes Bouarara, a supervisé, jeudi, l'opération de remise en service progressive des lignes de production, désormais placées sous l'exploitation opérationnelle du groupe, précise le communiqué.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une démarche progressive et étudiée, supervisée par les cadres du groupe, visant à optimiser l'exploitation des capacités et des moyens disponibles sur le site, tout en tenant compte des exigences techniques, des ressources humaines et des besoins du marché national, selon la même source.

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La remise en service des lignes de production sera programmée selon des priorités définies en fonction des besoins du marché, notamment les produits pharmaceutiques revêtant une importance particulière pour les patients et le système de santé national, afin de renforcer leur disponibilité et contribuer à prévenir d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.

Parallèlement à la reprise de l'activité et à l'évolution des opérations de production, la réintégration et la reprise progressive des travailleurs et employés seront engagées en fonction des besoins de chaque étape, tout en valorisant l'expérience et les compétences acquises par les travailleurs et les cadres du site dans le domaine pharmaceutique, note le communiqué.

Durant la période des travaux et de réorganisation de l'activité, la production de certains produits pharmaceutiques fabriqués auparavant au niveau de l'unité Saidal de Médéa sera transférée vers le site de l'ex-HUP Pharma à Constantine, afin de maintenir leur rythme de production et de garantir leur disponibilité continue sur le marché national.

Cette opération vient confirmer l'orientation du groupe Saidal vers le renforcement de ses capacités de production et la valorisation de ses sites de production, de ses ressources humaines et des compétences nationales, au service des priorités nationales en matière de sécurité des médicaments.

La remise en service du site de Constantine constitue une étape dans le processus de soutien et de développement de l'industrie pharmaceutique nationale, de préservation et de valorisation des expertises et compétences, ainsi que des ressources humaines, contribuant ainsi au renforcement des capacités nationales de production et à la garantie de la continuité de l'approvisionnement du marché national en médicaments, conclut le communiqué.