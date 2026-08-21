Afrique: Championnat d'Afrique de beach-volley - Le pays passe le cap des play-offs

21 Août 2026
Togonews (Lomé)

Belle performance pour le beach-volley togolais ! La paire Kotoka-Samani s'est qualifiée jeudi pour les 16es de finale du Championnat d'Afrique 2026, en dominant le duo centrafricain Sokpomou-Ndode en deux sets secs (2-0) lors des play-offs.

Solides d'entrée, les Togolais s'imposent 21-16 dans la première manche, avant de conclure l'affaire dans un second set bien plus serré, remporté 23-21. Une victoire nette et sans appel, obtenue sans avoir besoin d'un troisième set.

Kotoka et Samani poursuivent ainsi leur parcours à Alexandrie, où se déroule jusqu'au 22 août le Championnat d'Afrique de beach-volley, un rendez-vous majeur qui réunit 46 équipes issues de 28 pays africains, et surtout une étape clé sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

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