Algérie: Le ministère de l'Education apporte des précisions sur le concours de recrutement sur titres des enseignants

Alger — Le ministère de l'Education nationale a apporté, jeudi dans un communiqué, des précisions concernant le concours de recrutement sur titres des enseignants, au titre de l'année 2025, soulignant que les opérations de recrutement et de contractualisation sont régies par les cadres juridiques et réglementaires en vigueur, tout en veillant à garantir la transparence et l'égalité des chances.

Le ministère a indiqué avoir relevé, sur différentes plateformes de réseaux sociaux, "des publications et des commentaires comportant des contrevérités et des informations erronées, susceptibles de donner une image différente de la réalité, notamment en ce qui concerne les dispositions juridiques régissant la contractualisation et leur communication aux personnes concernées avant la conclusion des contrats, ainsi que les éléments liés au concours de recrutement sur titres des enseignants, dont les résultats ont été annoncés récemment".

Le ministère a expliqué que la contractualisation, adoptée comme formule de recrutement, en préparation de l'année scolaire 2025-2026 et annoncée dans son communiqué du 20 août 2025, avait été "clairement présentée comme une contractualisation temporaire, dans l'attente de l'organisation du concours de recrutement des enseignants prévu en décembre 2025", ajoutant que cette contractualisation "prend fin dès la publication des résultats du concours, conformément aux dispositions et textes réglementaires en vigueur".

Cette contractualisation avait été effectuée conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle n 5 du 24 juillet 2025, qui stipule explicitement que "le recrutement en qualité d'enseignant contractuel ne confère pas à son titulaire la qualité de fonctionnaire et ne lui ouvre pas droit à l'intégration dans l'un des corps de la fonction publique", a fait observer le ministère, rappelant avoir précédemment précisé que "les postes pourvus par voie de contractualisation sont les mêmes postes qui feraient l'objet du concours de recrutement en décembre 2025, conformément aux procédures et réglementations en vigueur, ce qui a effectivement été le cas".

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Concernant la participation des enseignants contractuels au concours de recrutement, le ministère a révélé que leur nombre s'élevait à "45.046 candidats sur un total de 1.065.000 participants", ajoutant que les résultats avaient fait ressortir "la réussite de 15.597 contractuels, soit un taux de 34,62 %".

Le ministère de l'Education nationale a mis l'accent sur l'impératif de "se référer aux données et communiqués officiels émanant de ses services, en tant que source de référence principale et fiable pour tout ce qui concerne la gestion du secteur de l'éducation nationale, afin d'éviter toute interprétation ou diffusion d'informations erronées".