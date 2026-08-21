Angola: Hockey sur patins - Palmarès du championnat national senior masculin

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/BS

Luanda — Le DV Sport a conservé, jeudi, son titre national en s'imposant 6-1 face au Petro de Luanda, lors du quatrième et dernier match de la finale du championnat national, disputé au pavillon de Cidadela.

1978 - Atlético de Luanda

1979 - Cassenda

1980 - Petro de Luanda

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1981 - Sporting de Luanda

1982 - Sporting de Luanda

1983 - Sporting de Luanda

1984 - Petro de Luanda

1985 - Sporting de Luanda

1986 - Sporting de Luanda

1987 - Sporting de Luanda

1988 - 1.º de Agosto

1989 - Leões de Luanda

1990 - Leões de Luanda

1991 - Leões de Luanda

1992 - GD ENAMA Viana

1993 - FC Luanda

1994 - Petro de Luanda

1995 - GD ENAMA Viana

1996 et 1997 - Non disputé

1998 - Petro de Luanda

1999 - Petro de Luanda

2000 - Petro de Luanda

2001 - Petro de Luanda

2002 - Petro de Luanda

2003 - Petro de Luanda

2004 - Petro de Luanda

2005 - Petro de Luanda

2006 - GD Juventude de Viana

2007 - GD Juventude de Viana

2008 - GD Juventude de Viana

2009 - Académica de Luanda

2010 - Académica de Luanda

2011 - GD Juventude de Viana

2012 - Académica de Luanda

2013 - Académica de Luanda

2014 - Académica de Luanda

2015 - 1.º d'Agosto

2016 - Académica de Luanda

2017 - Académica de Luanda

2018 - Académica de Luanda

2019 - Académica de Luanda

2020 - Annulé en raison de la pandémie de COVID-19

2021 - Académica de Luanda

2022 - Académica de Luanda

2023 - DV Sport

2024 - Académica de Luanda

2025 - DV Sport

2026 - DV Sport

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