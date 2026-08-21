Angola: Hockey sur patins - Palmarès du championnat national senior masculin

Luanda — Le DV Sport a conservé, jeudi, son titre national en s'imposant 6-1 face au Petro de Luanda, lors du quatrième et dernier match de la finale du championnat national, disputé au pavillon de Cidadela.
1978 - Atlético de Luanda
1979 - Cassenda
1980 - Petro de Luanda
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1981 - Sporting de Luanda
1982 - Sporting de Luanda
1983 - Sporting de Luanda
1984 - Petro de Luanda
1985 - Sporting de Luanda
1986 - Sporting de Luanda
1987 - Sporting de Luanda
1988 - 1.º de Agosto
1989 - Leões de Luanda
1990 - Leões de Luanda
1991 - Leões de Luanda
1992 - GD ENAMA Viana
1993 - FC Luanda
1994 - Petro de Luanda
1995 - GD ENAMA Viana
1996 et 1997 - Non disputé
1998 - Petro de Luanda
1999 - Petro de Luanda
2000 - Petro de Luanda
2001 - Petro de Luanda
2002 - Petro de Luanda
2003 - Petro de Luanda
2004 - Petro de Luanda
2005 - Petro de Luanda
2006 - GD Juventude de Viana
2007 - GD Juventude de Viana
2008 - GD Juventude de Viana
2009 - Académica de Luanda
2010 - Académica de Luanda
2011 - GD Juventude de Viana
2012 - Académica de Luanda
2013 - Académica de Luanda
2014 - Académica de Luanda
2015 - 1.º d'Agosto
2016 - Académica de Luanda
2017 - Académica de Luanda
2018 - Académica de Luanda
2019 - Académica de Luanda
2020 - Annulé en raison de la pandémie de COVID-19
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