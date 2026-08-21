Angola: Les Palancas Negras affronteront l'Égypte le 25 septembre

Luanda — La sélection nationale de football, les Palancas Negras, affrontera l'Égypte le 25 septembre, dans le cadre de la première journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

La date officielle de cette rencontre a été annoncée mercredi par le portail d'information égyptien Ahram Online. Les deux sélections s'affronteront ainsi pour la neuvième fois depuis 1992, avec quatre matches nuls et deux victoires de l'Égypte.

L'Angola, qui vise une onzième participation à la phase finale de la CAN, n'a jamais dépassé les quarts de finale, stade atteint à trois reprises, en 2008 au Ghana, en 2010 en Angola et en 2023 en Côte d'Ivoire.

Les Pharaons, qui ambitionnent de prendre part pour la 28e fois à la compétition continentale, sont la sélection la plus titrée d'Afrique avec sept sacres.

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Dans le groupe B, l'Angola, désormais dirigé par le technicien sénégalais Aliou Cissé, affrontera ensuite le Malawi le 27 septembre, avant de conclure la première phase de la phase de groupes face au Soudan du Sud, le 11 novembre prochain.

La CAN 2027, organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, qualifiera les deux premières équipes de chacun des 12 groupes pour la phase finale. Dans les groupes comprenant les sélections des pays hôtes, une seule place qualificative sera attribuée, la seconde étant réservée aux équipes des pays organisateurs.