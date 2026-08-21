Angola: Plus de 215.000 enfants à vacciner contre la polio à Moxico

Luena — La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, qui se déroule du 21 au 23 août, prévoit d'immuniser 215.025 enfants de moins de cinq ans dans la province de Moxico.

L'annonce a été faite jeudi par le chef du département provincial de la Santé publique, Pereira Alfredo, lors du lancement de la campagne, qui a mobilisé les autorités traditionnelles et religieuses.

Dans ce cadre, il a appelé les familles à présenter leurs enfants aux équipes de vaccination afin de garantir l'administration du vaccin contre la poliomyélite ainsi que de la vitamine A.

Pour assurer le bon déroulement de la campagne, 112 équipes, regroupant 338 agents, ont été mobilisées, notamment des vaccinateurs, des superviseurs, des agents chargés de l'enregistrement et de la mobilisation communautaire, des coordinateurs et des techniciens.

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La vice-gouverneure de la province, Elizabeth Ayala, a estimé que la saison sèche constituait une période favorable à l'opération, en facilitant les déplacements des équipes de vaccination et en permettant une meilleure couverture de la population, y compris dans les zones les plus reculées.

Elle a encouragé les parents à accueillir les agents de santé à domicile et à veiller à ce que leurs enfants soient vaccinés, afin de contribuer à interrompre la circulation du poliovirus au sein des communautés.

Elizabeth Ayala a souligné que la vaccination constitue le principal moyen de prévenir certaines maladies infantiles, notamment la poliomyélite, appelant à renforcer le dialogue, la mobilisation et la sensibilisation de la population.