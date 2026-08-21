Angola: La TAAG assure des vols réguliers entre Luanda et Cabinda

Cabinda ( — La TAAG - Lignes Aériennes Angolaises a confirmé la régularité des vols entre Luanda et Cabinda, a annoncé son directeur commercial, Joelson Vasconcelos.

Cette garantie a été donnée mardi à Cabinda, lors d'une rencontre entre le directeur et le vice-gouverneur de la province chargé du secteur économique, Francisco Tchimbavo.

Joelson Vasconcelos a déclaré que la TAAG s'efforçait d'améliorer ses services opérationnels quotidiens, ses méthodes de communication, son service client et de remettre en état sa flotte.

« Nous sommes pleinement conscients de la nécessité de poursuivre nos efforts pour améliorer tous les services offerts à nos clients, notamment sur cette ligne la plus fréquentée du pays, où nous transportons quotidiennement des centaines de passagers », a-t-il affirmé.

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Il a également indiqué que la compagnie s'attachait à faciliter l'accès des clients à l'achat de billets afin d'éviter la revente par d'autres canaux et à des prix spéculatifs.

Il a admis que le système de vente de la TAAG ne propose aucun billet pour Luanda/Cabinda et vice-versa jusqu'en décembre de cette année, d'où l'inquiétude de la compagnie quant à la résolution rapide de cette situation.

Malgré la forte demande de billets, l'administrateur a exclu toute possibilité d'augmenter la fréquence quotidienne des vols, car il s'agit de la liaison intérieure la plus fréquentée du pays.

Il a précisé que si une augmentation de la fréquence des vols vers Cabinda s'avérait nécessaire, la compagnie procéderait à des ajustements internes et aux études de faisabilité économique requises.

Cabinda représente l'une des liaisons stratégiques de la TAAG, avec 28 vols hebdomadaires vers Luanda, transportant plus de 600 passagers par jour.