Ethiopie: « Le pays n'a pas besoin d'autorisation pour exploiter les ressources de l'Abay », déclare le ministre de l'Eau

Addis Ababa — « L'Éthiopie n'a besoin de l'autorisation de personne pour exploiter ses ressources en eau, car c'est un pays souverain », a déclaré Habtamu Itefa, ministre de l'Eau et de l'Énergie.

« Qui a dit que nous avions besoin de l'autorisation de qui que ce soit ? L'Éthiopie est un pays souverain... Écoutez, nous avons construit le GERD sans autorisation, et nous construirons également d'autres barrages sur d'autres bassins fluviaux chaque fois que le besoin s'en fera sentir », a-t-il précisé.

Dans une interview exclusive accordée à Pulse of Africa, Habtamu a souligné que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne avait été construit uniquement pour produire de l'électricité et qu'il alimentait la région en énergie hydroélectrique.

Il a catégoriquement rejeté les appels en faveur d'une gestion conjointe du GERD, affirmant que l'Éthiopie n'accepterait aucun accord qui donnerait à d'autres pays le contrôle du barrage ni ne demanderait l'autorisation d'en construire d'autres.

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« Comment une entité quelconque peut-elle demander à gérer conjointement le barrage construit par les Éthiopiens ? C'est impossible et inacceptable », a souligné le ministre.

La position de l'Éthiopie concernant le Nil est que les pays du bassin doivent négocier et coopérer plutôt que de chercher à restreindre le développement du pays par l'utilisation de ses propres ressources en eau.

En ce qui concerne le GERD, l'intention de l'Éthiopie est de produire de l'énergie hydroélectrique pour alimenter ses citoyens en électricité et d'exporter de l'énergie au profit de la région, a expliqué le ministre.

En conséquence, l'Éthiopie fournit de l'électricité à des pays voisins, notamment Djibouti, le Kenya et le Soudan, tandis que la Somalie et le Soudan du Sud manifestent également une demande.

De plus, « les Kenyans réclament plus que ce que nous sommes réellement en mesure de leur fournir », a déclaré Habtamu. « Il y a également une forte demande de la part de la Somalie ; mais ce pays n'est pas encore raccordé au réseau. Nous y travaillons donc. Par ailleurs, le Soudan du Sud a lui aussi besoin d'électricité. »

Il a également défendu l'approche de l'Éthiopie en matière de coopération dans le bassin du Nil, citant l'Initiative du bassin du Nil et l'Accord-cadre de coopération comme exemples d'efforts visant à promouvoir l'utilisation partagée du fleuve.

Développant davantage la démarche généreuse de l'Éthiopie dans le développement des affluents du Nil, le ministre a déclaré que, contrairement à d'autres bassins fluviaux transfrontaliers où les pays en aval mènent souvent les efforts de coopération, l'Éthiopie a pris l'initiative de rassembler les pays du bassin du Nil.

« Dans le cas du Nil, c'est l'Éthiopie qui s'est efforcée de mener l'initiative visant à coopérer et à travailler ensemble », a-t-il souligné.

Il a également révélé que l'Éthiopie s'était abstenue de mettre en valeur des terres potentiellement irrigables, affirmant que cela témoignait de sa prise en compte des pays en aval.

« Techniquement parlant, nous disposons de plus de 230 000 hectares de terres irrigables. Mais nous n'irriguons pas ces terres car nous savons qu'il existe une demande de la part des pays en aval. »

M. Habtamu a souligné que l'eau libérée par le GERD continuait de s'écouler vers les pays en aval après la production d'électricité.