Ethiopie: Le pays et les États-Unis conviennent d'instaurer une coopération stratégique globale en matière de défense et de sécurité

Addis Ababa — L'Éthiopie et les États-Unis ont convenu d'instaurer une coopération stratégique globale dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Une délégation de haut niveau, conduite par le général de division Teshome Gemechu, directeur général des relations extérieures et de la coopération militaire au ministère de la Défense de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, s'est rendue aux États-Unis d'Amérique les 19 et 20 août 2026 et a tenu des consultations bilatérales au Pentagone avec ses homologues et d'autres hauts responsables du ministère américain de la Guerre.

Selon le ministère des Affaires étrangères, ces consultations ont été menées conjointement avec Brian J. Ellis, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé des affaires africaines au Pentagone, et un accord a été conclu pour faire entrer la coopération militaire et diplomatique entre les deux pays dans une nouvelle phase plus avancée.

Les responsables des institutions de défense des deux pays ont convenu d'élargir leur coopération institutionnelle et de renforcer encore leur coordination stratégique.

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Les deux parties ont convenu que ce partenariat global et stratégique s'appuierait sur des piliers fondamentaux visant à garantir la protection des intérêts nationaux et les avantages mutuels, à instaurer une coopération durable en renforçant la confiance réciproque, et à intensifier leurs efforts conjoints pour assurer une paix, une sécurité et une stabilité durables dans la Corne de l'Afrique et dans l'ensemble de la région.

Le général de division Teshome Gemechu et le sous-secrétaire adjoint Brian J. Ellis ont réaffirmé leur engagement commun à mettre rapidement en oeuvre les cadres convenus et à faire évoluer les relations bilatérales en matière de défense vers un partenariat stratégique renforcé et tourné vers l'avenir.

Par ailleurs, au cours de son séjour, la délégation a mené des discussions approfondies avec d'autres responsables des institutions de défense américaines et effectué plusieurs visites.