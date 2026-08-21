Algérie: Bouzegza suit la mise en oeuvre des instructions dans 8 wilayas et appelle à accélérer les projets et à améliorer les services

Alger — Le ministre de l'Hydraulique, M. Lounès Bouzegza, a présidé, jeudi, une réunion de travail consacrée au suivi de la mise en oeuvre des instructions et orientations issues des récentes visites de terrain effectuées dans huit (8) wilayas, indique un communiqué du ministère.

La réunion s'est tenue au siège du ministère, en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs généraux des établissements sous tutelle, ainsi que des directeurs de l'hydraulique des wilayas de Khenchela, Béchar, Tissemsilt, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Biskra et El Kantara, par visioconférence.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi du niveau de mise en oeuvre des décisions prises et de l'état d'avancement des divers programmes et opérations. A cet effet, le ministre a donné une série d'instructions, concernant notamment le lancement immédiat du nouveau programme d'urgence portant sur l'acquisition d'équipements et de matériels de maintenance et d'intervention.

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Il a également insisté sur la nécessité de bien préparer la rentrée sociale 2026-2027 et de garantir le raccordement des nouveaux établissements scolaires et centres de formation aux réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement, mais aussi de prendre des mesures préventives pour prévenir les risques d'inondations, en coordination avec les différents services concernés.

Le ministre a appelé à accélérer la réalisation des projets et à mettre en service les projets inscrits au titre du programme complémentaire de développement, outre l'amélioration du service d'assainissement, la lutte contre les rejets anarchiques des eaux usées et leur acheminement vers les stations d'épuration.

En matière d'alimentation en eau potable, une amélioration notable de la situation a été enregistrée dans les wilayas concernées, grâce aux mesures préventives prises, notamment l'augmentation des quotas de pompage, la mise en service de nouveaux forages, la réparation des fuites et la lutte contre les branchements illicites.

M. Bouzegza a également insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts et de renforcer la rapidité d'intervention et l'efficacité dans l'exécution, tout en consacrant la culture de l'anticipation et en établissant les priorités en fonction des besoins réels.

Il a, en outre, souligné la nécessité de poursuivre l'extension des surfaces irriguées et de valoriser les ressources hydriques disponibles, afin de contribuer au soutien de la production agricole et au renforcement de la sécurité alimentaire nationale.