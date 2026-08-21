Afrique: L'UA tient à Alger une réunion consacrée à l'amendement du statut de son tribunal administratif

Alger — L'Union africaine (UA) tient, du 17 au 21 août à Alger, une réunion technique consacrée à l'examen des amendements proposés au statut de son tribunal administratif.

Cette rencontre regroupe plusieurs experts venus apporter leurs avis et leur expertise sur les amendements proposés, d'autant plus que le statut du tribunal administratif de l'UA n'a fait l'objet d'aucune modification depuis son adoption en 1966, outre des représentants des Etats membres du Comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques (STC on Justice and Legal Affairs) et des représentants de la Commission de l'UA.

Le projet de révision du statut de ce tribunal administratif s'inscrit dans le cadre du programme de réforme institutionnelle de l'UA. Il vise à adapter cet organe aux évolutions qu'a connues l'organisation continentale au cours des dernières décennies et à renforcer les mécanismes de justice et de protection juridique au sein des institutions de l'UA.

Le choix de l'Algérie pour accueillir cette importante réunion continentale revêt plusieurs significations, notamment la confiance dont jouit le pays au sein des institutions de l'UA, ainsi que les conditions favorables et les facilités mises à disposition par l'Etat, à travers les différents ministères et organismes concernés, pour assurer le succès de ce type de réunions et d'événements continentaux.