Algérie: Démantèlement d'un réseau international organisé et saisie de plus de 10 millions de psychotropes et de plus de 33 kg de cocaïne

Alger — Le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS) a procédé au démantèlement de la structure criminelle d'un réseau international organisé et à la saisie de plus de 10 millions de capsules de psychotropes et de plus de 33 kg de cocaïne, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte implacable menée par les services opérationnels de la Sûreté nationale contre les narcotrafiquants et les barons de la drogue, et dans un seul bilan opérationnel, le plus important du genre réalisé par la Sûreté nationale, le SCLTIS a frappé un grand coup en procédant au démantèlement de la structure criminelle d'un réseau international organisé et à la saisie d'une importante quantité de substances psychotropes estimée à 10.400.000 capsules de "Prégabaline" et 33,4 kg de drogues dures (cocaïne)", précise le communiqué.

Cette opération d'envergure a été menée "suite au travail de renseignement entamé par les enquêteurs du SCLTIS au mois de janvier de l'année en cours, ayant permis de mettre au jour la dangereuse activité criminelle d'un réseau international organisé opérant dans l'ouest du pays, tout en identifiant des barons de la drogue marocains et leurs complices recherchés par la justice algérienne, lesquels dirigeaient cette activité illicite depuis le Maroc, en s'appuyant sur des membres du réseau à Dubaï (Emirats arabes unis), pour la gestion et le transfert des fonds et des revenus issus de cette activité criminelle, ainsi que sur d'autres complices en France", ajoute la même source.

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"Après parachèvement de l'étape d'identification des membres du réseau et des itinéraires des cargaisons en provenance des wilayas du Sud du pays, et avec l'appui des éléments du Groupement des opérations spéciales de la police (GOSP), il a été procédé à plusieurs interpellations simultanées des suspects dans les wilayas d'Oran, de Tizi Ouzou, d'Alger, de Blida et de Tipasa, et à l'arrestation de 25 membres de cette organisation criminelle, dont une femme et un ressortissant étranger", selon le communiqué.

Cette opération, menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, a permis au total "la saisie de produits dont la valeur marchande est estimée à près de 1.000 milliards de centimes, consistant en 10.400.000 capsules de psychotropes de type "Prégabaline", 33,4 kg de drogues dure (cocaïne), ainsi que 19 véhicules de différentes catégories, dont un camion semi-remorque (citerne) et trois motos, utilisés dans les activités criminelles du réseau".

L'opération s'est également soldée par "la saisie de plus de 1 milliard et 500 millions de centimes issus des revenus criminels".

Les suspects ont été présentés, le 20 août 2026, devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi M'Hamed à Alger, conclut le communiqué.