Ile Maurice: L'ancien manager de BA Exchange arrêté dans une enquête pour blanchiment d'argent

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur des transactions financières suspectes à Goodlands a connu un nouveau développement avec l'arrestation de Neetish Seebaruth, 42 ans, ancien manager de BA Exchange. Résidant à Atlas Road, Goodlands, Neetish Seebaruth a été arrêté dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent. Une charge provisoire de money laundering a été retenue contre lui. Il comparaîtra en cour aujourd'hui et la police devrait présenter les éléments liés à son arrestation et les conditions éventuelles de sa remise en liberté.

L'arrestation fait suite à une perquisition menée à son domicile par les enquêteurs de la FCC. Cette opération avait permis la saisie d'environ Rs 200 000, comprenant des roupies mauriciennes et des devises étrangères. Des documents relatifs aux opérations d'achat de devises étrangères effectuées par BA Exchange ont également été récupérés.

Les enquêteurs cherchent notamment à établir si certaines transactions auraient été réalisées au moyen de fonds provenant potentiellement d'activités illicites. La FCC examine également la possibilité que Seebaruth ait facilité l'acquisition de devises étrangères pour le compte de tiers, avec l'éventuelle assistance d'autres personnes.

Plusieurs individus auraient été identifiés dans le cadre de cette investigation. Ils devraient être convoqués à leur tour par la FCC afin de fournir des explications sur la nature des transactions et sur leurs éventuels liens avec les opérations examinées.

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L'enquête vise désormais à retracer le parcours des fonds, à déterminer leur origine et à comprendre le rôle exact de chacune des personnes susceptibles d'être impliquées. La comparution de Neetish Seebaruth devant la justice aujourd'hui devrait constituer une nouvelle étape dans cette investigation. Les autorités devront établir les éléments justifiant la charge provisoire retenue contre lui.