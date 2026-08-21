Afrique de l'Est: AgDevCo Ventures lève 49 millions de dollars pour soutenir les entreprises agroalimentaires d'Afrique de l'Est

AgDevCo Ventures a réalisé une première clôture de 49 millions de dollars destinée à financer des entreprises en phase de démarrage dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire en Afrique de l'Est. Ce véhicule d'investissement prévoit d'investir entre 1 et 3 millions de dollars dans des petites et moyennes entreprises agricoles qui peinent à accéder à des capitaux à long terme.

Ce financement combine des capitaux publics, de développement et privés. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) apporte 10 millions de dollars sous forme de dette subordonnée, tandis qu'un groupe de prêteurs de premier rang, mené par la Fondation caritative de la famille Isenberg, contribue à hauteur de 11,25 millions de dollars. Ce groupe comprend également Small Foundation, A to Z Impact, la Fondation Rabo et la Netri Fundación Privada.

AgDevCo apporte 28 millions de dollars supplémentaires sous forme de fonds propres, grâce à un financement du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. Cette structure utilise ces capitaux pour attirer d'autres investisseurs vers des entreprises qui pourraient être trop petites ou à un stade trop précoce pour intéresser les banques et les grands fonds de financement du développement.

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AgDevCo Ventures est basée à Nairobi et dirigée par Christine Mwangi. Elle prévoit d'annoncer ses premiers investissements dans le courant de l'année 2026. Au cours des dix prochaines années, ce véhicule d'investissement prévoit que les entreprises qu'il finance bénéficieront à plus de 128 000 petits exploitants agricoles et créeront environ 2 900 emplois à temps plein.

Ce fonds vient compléter la stratégie principale d'AgDevCo, qui consiste à réaliser des investissements plus importants dans des entreprises à des stades de croissance plus avancés. AgDevCo gère 400 millions de dollars et a réalisé plus de 88 investissements dans des entreprises africaines actives dans l'agriculture et la transformation agricole. Ventures ciblera une part importante d'entreprises détenues par des Africains noirs et par des femmes, tout en fournissant des capitaux et un accompagnement pour aider ces entreprises à se développer.

Points clés à retenir

La structure de ce mécanisme de financement de 49 millions de dollars montre pourquoi le financement des petites entreprises agricoles en Afrique nécessite souvent plusieurs types d'investisseurs. AgDevCo apporte 28 millions de dollars de fonds propres, le FIDA occupe une position subordonnée avec 10 millions de dollars, tandis que des prêteurs privés et à but non lucratif fournissent 11,25 millions de dollars de dette de premier rang. Cela signifie que certains investisseurs acceptent de prendre davantage de risques afin que d'autres puissent participer à des conditions adaptées à leurs mandats.

Ce modèle, appelé « financement mixte », est utilisé lorsque les entreprises sont en mesure de générer des revenus mais ne parviennent pas à obtenir suffisamment de capitaux auprès des banques ou des investisseurs commerciaux. L'agriculture se prête bien à cette approche, car les entreprises sont souvent confrontées à de longs cycles de production, à des risques climatiques et à des flux de trésorerie qui ne correspondent pas aux prêts à court terme. AgDevCo Ventures cible des montants compris entre 1 et 3 millions de dollars, soit des opérations d'une taille inférieure à celle des transactions plus importantes que privilégient de nombreux bailleurs de fonds du développement.

Cela confère une importance particulière aux premiers investissements. Ce véhicule doit démontrer que les petites entreprises agricoles peuvent utiliser des capitaux patients pour se développer et rembourser les investisseurs, tout en créant des emplois et en s'approvisionnant auprès des agriculteurs. Si le modèle fonctionne, cette première levée de fonds de 49 millions de dollars pourrait servir de base pour attirer davantage de capitaux privés vers un segment du marché agricole africain qui souffre toujours d'un manque de financement à long terme.