Togo: Sécurité dans les stades

21 Août 2026
Togonews (Lomé)

Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) est attendue à Lomé du 25 au 27 août prochain. Composée d'instructeurs et de responsables de la sécurité, elle viendra travailler avec les acteurs du football sur la prévention des risques, la gestion des foules, le contrôle des accès et les dispositifs d'urgence.

Pour la Fédération togolaise de football (FTF), cette visite illustre la place croissante accordée à la sécurité dans la transformation du football africain.

« Un stade plein est toujours une promesse. Celle d'un spectacle populaire, d'une ferveur collective, d'un moment où le football rassemble au-delà des appartenances. Mais cette promesse a une condition : que chacun puisse entrer, assister au match et repartir en sécurité », souligne la Fédération.

Pendant trois jours, les échanges porteront sur les sujets les plus sensibles de l'organisation des compétitions : prévention des incidents, maîtrise des mouvements de foule et protection des joueurs, arbitres, officiels et spectateurs.

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