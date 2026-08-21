Togo: La justice à la manoeuvre

21 Août 2026
Togonews (Lomé)

Concernant l'arrestation de deux journalistes français au Togo, fin juillet, il faut laisser la justice faire son travail, écrit vendredi Togo Matin. Les deux hommes, ainsi que leur fixeur, avaient été interpellés dans le nord du pays.

Le journal appelle à la retenue face à cette affaire qui suscite depuis plusieurs jours de nombreuses réactions, tant au Togo qu'à l'étranger. Il insiste sur la nécessité de laisser les autorités judiciaires togolaises mener leurs investigations en toute indépendance, afin de déterminer les circonstances de la présence des intéressés sur le territoire ainsi que la nature des faits qui leur sont reprochés.

Cette position fait écho à celle exprimée récemment par la Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique (HARC).

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