Togo: Ancrer le secteur privé dans l'action climatique

Le gouvernement lancé jeudi trois outils destinés à renforcer l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique. C'est le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, qui a présidé la cérémonie.

Dans son discours, il a rappelé que le Togo, comme de nombreux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, reste particulièrement exposé aux effets du changement climatique : dérèglement pluviométrique, inondations récurrentes, érosion côtière et baisse des rendements agricoles. Une vulnérabilité qui a conduit les pouvoirs publics à ériger la résilience climatique en priorité nationale.

Les trois outils dévoilés s'inscrivent dans le cadre du projet NAP Readiness, financé par le Fonds vert pour le climat avec l'appui technique de la FAO.

Il s'agit d'abord d'une plateforme numérique d'information climatique et d'investissement, conçue comme un guichet unique permettant aux entreprises d'accéder aux données climatiques et aux opportunités de financement vert.

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Vient ensuite le Livret vert & climat du secteur privé, un guide pratique destiné à orienter les opérateurs économiques vers la finance climatique. Enfin, un plan de communication a été élaboré pour assurer une diffusion continue de l'information climatique et valoriser les bonnes pratiques du secteur.

Pour Badanam Patoki, le secteur privé demeure un acteur incontournable de la lutte climatique, à la fois source d'innovation, vecteur d'investissement et créateur d'emplois verts.

Il a salué à cette occasion l'implication du Conseil national du patronat (CNP-Togo), de l'Association des grandes entreprises du Togo (AGET) et de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo) dans l'élaboration de ces outils.