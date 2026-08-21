Afrique de l'Ouest: Plus haut historique

21 Août 2026
Togonews (Lomé)

La place financière régionale de l'UEMOA a inscrit un nouveau jalon historique : la capitalisation boursière du marché des actions de la BRVM a atteint 20 036,18 milliards de Fcfa, un plus haut historique.

Ce niveau traduit une progression de 50,30 % depuis le 1er janvier 2026, où la capitalisation s'établissait à 13 330,71 milliards.

Sur le temps long, la performance est plus spectaculaire encore : la capitalisation a été multipliée par 24 depuis le lancement des activités de la Bourse régionale, le 16 septembre 1998, où elle ne s'élevait alors qu'à 836,19 milliards.

Cette dynamique reste portée par trois secteurs dominants, qui concentrent à eux seuls 90,06 % de la capitalisation totale : les Services financiers (44,16 %), les Télécommunications (33,36 %) et la Consommation de base (12,54 %). Sur les 47 sociétés cotées, cinq valeurs se distinguent particulièrement -- Sonatel SN, Orange CI, Société Générale CI, Ecobank Transnational Incorporated TG et Coris Bank International BF --, représentant à elles seules 49,16 % de la capitalisation totale du marché.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette progression s'inscrit dans un mouvement plus large observé sur les marchés de capitaux mondiaux, et particulièrement africains, dans un contexte de regain d'attractivité marqué par le retour des introductions en bourse, la multiplication des opérations d'augmentation de capital et un intérêt renouvelé des investisseurs institutionnels comme particuliers.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.