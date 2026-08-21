Afrique de l'Ouest: Plus haut historique

La place financière régionale de l'UEMOA a inscrit un nouveau jalon historique : la capitalisation boursière du marché des actions de la BRVM a atteint 20 036,18 milliards de Fcfa, un plus haut historique.

Ce niveau traduit une progression de 50,30 % depuis le 1er janvier 2026, où la capitalisation s'établissait à 13 330,71 milliards.

Sur le temps long, la performance est plus spectaculaire encore : la capitalisation a été multipliée par 24 depuis le lancement des activités de la Bourse régionale, le 16 septembre 1998, où elle ne s'élevait alors qu'à 836,19 milliards.

Cette dynamique reste portée par trois secteurs dominants, qui concentrent à eux seuls 90,06 % de la capitalisation totale : les Services financiers (44,16 %), les Télécommunications (33,36 %) et la Consommation de base (12,54 %). Sur les 47 sociétés cotées, cinq valeurs se distinguent particulièrement -- Sonatel SN, Orange CI, Société Générale CI, Ecobank Transnational Incorporated TG et Coris Bank International BF --, représentant à elles seules 49,16 % de la capitalisation totale du marché.

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Cette progression s'inscrit dans un mouvement plus large observé sur les marchés de capitaux mondiaux, et particulièrement africains, dans un contexte de regain d'attractivité marqué par le retour des introductions en bourse, la multiplication des opérations d'augmentation de capital et un intérêt renouvelé des investisseurs institutionnels comme particuliers.